Coronavirus, risposta solidale da Bari allo slancio dall'Albania per l'Italia

Il Policlinico di Bari è a disposizione dell’Albania. Medici e pazienti del Paese delle Aquile possono contare sulla collaborazione scientifica e sull’assistenza sanitaria dei professionisti baresi.

“Ci siamo e ci saremo, pronti a rispondere agli Sos dei nostri fratelli dell’altra sponda dell’Adriatico - dichiara il direttore generale, Giovanni Migliore - i Paesi sono rinchiusi dentro le loro frontiere, come ha detto il premier Edi Rama, ma la solidarietà non conosce confini".

"Grazie all’Albania - ha aggiunto Migliore - per la grande generosità dimostrata con l’invio di medici e infermieri in Italia per combattere la battaglia comune contro il Covid19”.

Nel mandare medici e infermieri albanesi in Italia per fronteggiare insieme l’emergenza Covid, infatti, il presidente albanese Rama ha dichiarato che “I fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro quando l’Albania bruciava di dolori immensi”.

Il legame tra le due sponde dell’Adriatico, che ha radici ormai storiche, è stato di recente rinsaldato proprio attraverso il soccorso di due cittadini albanesi, rimasti feriti gravemente durante il terremoto del 26 novembre 2019. Albert Cara e Marlin Skodra sono stati salvati dai medici del Policlinico di Bari e curati per tre mesi nei reparti dell’ospedale barese.

Il 24 febbraio scorso i due sono stati riaccompagnati in patria dagli stessi medici: ad accoglierli è stata la ministra della Salute albanese, Ogerta Manastirliu, che ha fortemente voluto il ponte sanitario tra Tirana e Bari e che ha promosso una nuova intesa di collaborazione tra le realtà ospedaliere italo-albanesi.

A unire ulteriormente Bari e Tirana, infatti, è la firma del protocollo di cooperazione tra l’Ospedale Pubblico “Madre Teresa” di Tirana e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. Secondo l’intesa, presso il Policlinico di Bari possono essere curati annualmente dieci pazienti albanesi, su indicazione del Direttore Generale dell’Ospedale di Tirana.

E nell’ospedale della capitale albanese possono essere istituiti ambulatori specialistici nelle varie discipline mediche, nei quali opereranno equipe di medici albanesi e italiani per le opportune valutazioni cliniche sui pazienti affetti da patologie complesse e l’individuazione delle relative procedure di diagnostica, chirurgia, terapia, riabilitazione e controlli periodici.

gelormini@affaritaliani.it)