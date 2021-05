Foggia, Carmine Esposito nuovo Prefetto e Marilisa Magno Commissario al Comune

Due ex: Pretore e Prefetto di Bari approdano ai vertici istituzionali di Foggia: il capoluogo di Capitanata al centro di una bufera amministrativa senza precedenti e da tempo segnato da un'escalation malavitoso, tanto da farne città di frontiera e presidio sotto assedio.

Carmine Esposito è il nuovo Prefetto di Foggia. Prenderà il posto dell’uscente Raffaele Grassi, che sarà il nuovo Prefetto di Padova. Mentre Marilisa Magno sarà il Commissario Prefettizio, a cui spetterà l'eredità di un Palazzo di Città "provato" dall'arresto del sindaco, Franco Landella, della moglie funziario comunule e Capo Gabinetto Di Donna, dell'ex presidente del Consiglio Comunale Iaccarrino e del consigliere Antonio Capotosto.

Il Prefetto Esposito, come il suo predecessore, assumerà anche la carica di commissario straordinario del Governo per l’Area del Comune di Manfredonia.

Questore di Roma, dal marzo scorso, Carmine Esposito è nato nel 1957 a Napoli, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e poi la laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. È entrato in Polizia nel dicembre del 1985 e, al termine del periodo di formazione, è stato assegnato all’Istituto Superiore di Polizia.

Nell'agosto del 1988 è trasferito presso la Squadra Mobile della Questura di Napoli e, successivamente, al Centro Interprovinciale Criminalpol dello stesso capoluogo campano ove presta servizio sino al 1994. Presso quell’ufficio investigativo, Esposito porta a termine una serie di operazioni di polizia giudiziaria che consentono l’arresto di Rosetta Cutolo, superlatitante e sorella del noto boss della camorra Raffaele Cutolo e del luogotenente dei cutoliani Sergio Marinelli, arrestato in Venezuela.

In carcere finiscono anche numerosi affiliati al clan La Torre insieme al capo clan Augusto La Torre, tra i più potenti della provincia di Caserta. Per quest’ultima operazione, nel gennaio del 1991, Esposito è promosso per merito straordinario alla qualifica di Vice Questore Aggiunto.

Dall’ottobre del 2000 viene trasferito alla Questura di Salerno con l’incarico di Capo di Gabinetto. Promosso Primo Dirigente, dal 10 gennaio 2001, nel febbraio dell'anno successivo assume le funzione di Capo di Gabinetto della Questura di Palermo e, dall’agosto del 2004, anche l’incarico di funzionario addetto alla sicurezza.

Il 22 febbraio 2005, a seguito dell’istituzione della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Esposito è incaricato di curare le attività connesse all’istituendo Ufficio Affari Generali della menzionata Direzione. Nell’aprile del 2008 gli vengono date le funzioni di Direttore reggente del Servizio Affari Generali della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.

Dal marzo del 2009 il Capo della Polizia lo nomina Capo Ufficio di Staff del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale, con l’incarico di fornire diretta collaborazione al Vice Capo della Polizia nelle attività di verifica dell’efficacia delle misure di contrasto messe in atto dalle Forze di Polizia, sotto il profilo sia preventivo che repressivo.

Nel maggio del 2010 consegue la promozione al grado di Dirigente Superiore della Polizia di Stato e viene chiamato a guidare prima la Questura di Trapani e, dall’agosto del 2014, la Questura di Brescia. Dal 29 aprile 2016 Esposito è Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza. Nell’aprile del 2016 viene nominato Questore della Provincia di Bari fino al 28 febbraio 2019.

Marilisa Magno, anche lei nata a Napoli, registra un altrettanto brillante percorso di carriera, partito dalla Campania: dal coordinamento per l’emergenza rifiuti - quale responsabile dell’ufficio contenzioso - alla gestione commissariale in diversi comuni sciolti, sia ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000 (Massa di Somma, Casamicciola, Quarto, Gerocarne, San Gregorio d’Ippona, San Salvatore Teiesino, S.Arcangelo Trimonte), che per infiltrazioni di tipo mafioso (Villaricca, Afragola, San Gennaro Vesuviano).

Nel 2005 è stata Coordinatrice della Commissione di accesso presso il Comune di Frattaminore, per la verifica di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata e a dicembre 2014 viene nominata presidente della Commissione di accesso presso Roma Capitale.

E' stata coordinatrice dell’unità di supporto presso la Prefettura di Vibo Valentia, per le linee strategico-evolutive del “Programma Calabria” e presidente del Centro Coordinamento Soccorsi, istituito a seguito degli eventi alluvionali del 3 luglio 2006 a Vibo Valentia.

Il prefetto uscente di Foggia Raffaele Grassi l’ha nominata nel delicato compito a Palazzo di Città, prima di lasciare il posto a Carmine Esposito. Ora, l'ex Questore e l'ex Prefetto di Bari tornano insieme nuovamente in Terra di Capitanata.

Tra le prime note diffuse per gli auguri di buon lavoro al commissario prefettizio Marilisa Magno e al Prefetto Carmine Esposito - con i ringraziamenti al Prefetto uscente Raffaele Grassi - quella dell'assessore regionale al Welfare, Rosa Barone: “Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro a tutti".

"In partcolare al commissario prefettizio per il Comune di Foggia Marilisa Magno - ha sottolineato Barone - che ho incontrato anni fa, quando era Prefetto di Bari e ne ho apprezzato già da allora la concretezza e la capacità di operare. Una figura di alto profilo, che saprà adempiere al meglio al nuovo incarico. Da parte nostra avrà massima collaborazione e serietà per ripristinare una situazione di normalità e di decoro".

"La nomina del commissario prefettizio - ha aggiunto Barone - è stata l'ultimo atto del mandato del Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, che voglio ringraziare per l'enorme lavoro fatto per la tutela della legalità a Foggia. Così come voglio dare il benvenuto al nuovo Prefetto Carmine Esposito, che si insedierà domani”.

