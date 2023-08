Il GranTour Taranto 2023 più inclusivo con Dis-Education

Il Gran Tour di Taranto 2023 diventa ancora più inclusivo, aprendo le porte anche a chi ha limiti fisici e particolarità sensoriali, infatti l’associazione Dis-Education affiancherà gli operatori del Tour nei percorsi ed eventi organizzati garantendo cosi l’accessibilità a tutti, ogni sabato dal 5 agosto fino alla fine di settembre.

L’idea del Grand Tour arriva dal XVII-XVIII secolo quando intellettuali aristocratici intraprendevano il lungo e dispendioso viaggio alla scoperta dei luoghi della Storia greco-romana.

associazione Dis educatiomGuarda la gallery

Taranto s’appresta ad accogliere i turisti del terzo millennio ed gli autoctoni “turisti per caso”, offrendo percorsi per vivere il Centro Storico. Ogni sabato un ricco cartellone, dalle 10,00 alle 24,00 col biglietto si potrà usufruire di tour guidati al Centro Storico e/o al Borgo Umbertino, dal Tempio Dorico alla Cattedrale, e l’ingresso gratuito ad alcuni attrattori che normalmente presentano invece un loro ticket di ingresso (Museo Diocesano MuDi, Museo Etnografico Palazzo Pantaleo, Ketos Palazzo Amati, Museo Medievale Maria D’Enghien Ipogeo Galeota) o che sono normalmente chiusi al pubblico (es. Ex. Chiesa Santa Maria della Scala).

Il 70 % dei luoghi è accessibile ai diversamente abili, il restante 30% (ipogei, terrazze ed edifici storici con scale e passaggi troppo angusti), sarà sostituito da eventi e workshop a cura di Dis-Education, associazione per la Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica dei disabili. A stessa associazione analizzerà e cercherà di proporre soluzioni per abbattere le barriere architettoniche senza sminuire il valore storico dei luoghi inaccessibili.

Info e prenotazioni per i biglietti per disabili e loro eventuale accompagnatore saranno a cura di Dis-Education e questo permetterà di “cucire su misura” servizi ed itinerario.

Info di contatto:

tel. 377 352 6377

e-mail: diseducationtaranto@gmail.com

sito web:http://www.diseducation.it/