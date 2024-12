Legacoop Puglia, Consorzio Opus: 25 anni di welfare in Capitanata

I 25 anni del Consorzio Opus di Foggia sono stati una straordinaria occasione per accendere un faro sul welfare in terra di Capitanata con una tre giorni itinerante, 12-13 e 14 dicembre, durante i quali sono stati affrontati i temi, concreti, attuali e futuri, che caratterizzano gli interventi sociali ai quali il Consorzio di cooperative Opus da un quarto di secolo si dedica quotidianamente.





Una tre giorni organizzata da Opus con Legacoop Puglia per un confronto a tutto tondo con enti locali, istituzioni regionali, Terzo settore su crescita, innovazione ma anche sulle criticità del settore in una terra dove l’emergenza occupazionale, lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione sono facce della stessa medaglia; dove l’isolamento territoriale spesso fa rima con i bisogni sanitari e di assistenza dei cittadini, in particolare dei più fragili; dove tra mille difficoltà l’attività di servizio e l’impegno quotidiano della cooperazione garantiscono la tenuta sociale dei territori e delle comunità che li abitano.





Il programma degli incontri

Il 12 dicembre a Castelluccio Valmaggiore nella sala consiliare “Rocco Grilli” si è discusso di Welfare Culturale nei Borghi e nelle Aree interne dei Monti Dauni. I relatori istituzionali, del terzo settore e del mondo cooperativo, si sono confrontati sul manifesto del welfare culturale promosso dalla Regione Puglia che punta sulla valorizzazione del legame tra cultura e salute e sugli effetti positivi dell’una sull’altra. A chiudere i lavori l’assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola.





Il 13 dicembre a San Nicandro Garganico nel centro Diurno Madonna di Lourdes, Il futuro occupazionale dei comuni del Gargano è stato il tema dell’incontro “Formazione e Lavoro: quali opportunità per il Gargano”. Partendo dalle esperienze del territorio, con addetti ai lavori istituzionali nazionali e regionali ed esperti sono stati illustrati gli strumenti utili a creare opportunità di lavoro in particolare per i più giovani. Con contributo alle riflessioni del Direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, e della direttora del Dipartimento Formazione e Lavoro di Regione Puglia, Silvia Pellegrini. Chiusura dei lavori a cura della senatrice Anna Maria Fallucchi.





Il 14 dicembre a Troia nell’Auditorium Jean Marie Martin le celebrazioni per i 25 anni del Consorzio Opus, il primo nato nella provincia di Foggia, sono state accompagnate dal focus sul welfare declinato su Università, Impresa, terzo settore ed Europa, con uno sguardo che si allunga sugli impatti dei servizi di welfare sulle comunità e non da ultimo sul ruolo dei centri diurni, delle RSA nella sanità di prossimità.





In questa sede, il presidente di Opus, Carlo Rubino ha fatto da padrone di casa agli interventi, tra gli altri, del sindaco di Troia Francesco Caserta, di Davide Giove portavoce del Forum del Terzo Settore Puglia, di Carmelo Rollo presidente di Legacoop Puglia, di Valentina Romano, direttora del Dipartimento regionale al Welfare, della consigliera Rosa Barone già assessora regionale al Welfare, dell’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese, del vicepresidente del Consiglio regionale Giannicola De Leonardis, dell’onorevole Giandonato La Salandra.

