Abusò di una paziente: il primario vuole patteggiare e pagare 49mila euro

Ha chiesto di patteggiare una pena pecuniaria di 49 mila euro, pari a 150 euro al giorno per 327 giorni, la difesa del professore Luca Richeldi, primario di pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma, accusato di violenza sessuale ai danni di una paziente.

Ok della Procura

La richiesta, che ha avuto l’ok della procura capitolina, è determinata in 10 mesi e 20 giorni e convertita in una sola pena pecuniaria sostitutiva. Fra le pene accessorie proposte, c’è anche la partecipazione "ad uno specifico percorso di recupero che verrà definito con l'Istituto di Psichiatria e Psicologia della Fondazione Gemelli". Domani la parola passerà al gip in udienza preliminare che deciderà in merito alla vicenda.