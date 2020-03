Coronavirus, cinque nuovi casi nel Lazio: tra i positivi 2 studenti di Pomezia

Salgono i casi di Coronavirus nel Lazio. Cinque nuovi contagi: due sono riconducibili al nucleo famigliare di Pomezia, uno di rientro dall'Iran, uno di rientro da Zanzibar con link epidemiologico di Bergamo e un uomo di Castel Madama con link epidemiologico con il Nord Italia.

A darne l'annuncio è la Regione Lazio sui social. In totale così i casi salgono a 18. Oltre ai 5 neo contagiati ci sono: la mamma di Fiumicino con il marito e la figlia, tutti ricoverati allo Spallanzani; il polziotto, con la moglie, due figli e la cognata; due pompieri della scuola dei Vigili del Fuoco di Capannelle; un dipendete Rai, giornalista del Tg3, con un link epidemiologico veneto; una donna di Fiuggi che dal 16 al 23 di febbraio era stata nelle zone del Nord Italia; e una donna di Cremona che si trovava in visita ai parenti e si è recata al pronto soccorso di Formia, da dove poi è stata trasferita allo Spallanzani.

Entrambi i nuovi casi di Pomezia, sono ricollegabili del nucleo familiare del poliziotto già contagiato. Si tratta di due studenti, uno del liceo “Pascal” e uno della scuola media “Pestalozzi” di Torvaianica.

In accordo con la Asl Roma 6, il sindaco di Pomezia Zuccalà sta predisponendo l’ordinanza di chiusura, in via precauzionale e fino a nuova comunicazione, dell’Istituto comprensivo “E. Pestalozzi” di Torvaianica.

Anche il comune di Castel Madama, in accordo con il Direttore Generale della Asl RM5 Giorgio Santonocito, ha ordinato la chiusura di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Castel Madama dal 4 marzo al 17 marzo.