Coronavirus, la pandemia avanza nel Lazio: 50 nuovi casi positivi e tre morti

Coronavirus, la pandemia avanza nel Lazio: 50 nuovi casi in un solo giorno, mai così tanti da inizio emergenza, e tre morti. Le nuove vittime sono un 57enne ufficiale dell'Esercito, una donna di 82 anni allo Spallanzani proveniente da Civitavecchia e un 79enne al Sant'Eugenio.

“Rispetto a ieri registriamo 50 nuovi casi di positività, ma c’è anche un incremento delle persone uscite dalla sorveglianza che sono 411, ovvero che hanno terminato la quarantena”, ha commentato l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere.

I dati delle Asl

Nell'Asl Roma 1 ci sono 4 nuovi casi positivi, sono 83 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare e da martedì 17 marzo saranno disponibili ulteriori 8 posti di pneumologia al San Filippo Neri; nell'Asl Roma 2 ben 11 nuovi casi positivi più la morte di un paziente di 79 anni al Sant’Eugenio, 49 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare e dal 18 marzo sarà attivato il laboratorio per i test del Covid-19; nell'Asl Roma 3 sono 9 i nuovi casi positivi, 53 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 4 altri 7 nuovi casi positivi più il decesso di una donna di 82 anni che proveniva dalla RSA di Civitavecchia, poi trasferita allo Spallanzani, 75 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 5 sono 4 i nuovi casi positivi e un paziente di Castel Madama guarito, 25 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 6 nessun nuovo caso positivo e 54 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

La situazione nelle altre Asl della Regione

Nell'Asl di Latina ci sono 2 nuovi casi positivi, 25 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare e dal 12 marzo saranno disponibili ulteriori 12 posti di malattie infettive; nell'Asl di Frosinone ben 12 nuovi casi positivi, 18 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare e da domani saranno attivati ulteriori 4 posti di pneumologia a Cassino; nell'Asl di Viterbo 1 nuovo caso positivo, 56 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare e dal 13 marzo disponibili 4 posti in più di terapia intensiva e dal 14 marzo saranno disponibili ulteriori 14 posti di malattie infettive; nell'Asl di Rieti nessun nuovo caso positivo e a partire dal 16 marzo saranno attivati 11 posti di terapia intensiva per Covid-19.

Nuovi posti di terapia intensiva a Roma

Durante la videoconferenza della task-force regionale, gli ospedali romani hanno fatto il punto sui nuovi posti letto in arrivo nei prossimi giorni: da oggi ed il 17 marzo saranno 70 i posti di terapia intensiva messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni, dall'Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, dal Policlinico Gemelli e dal Policlinico Tor Vergata.

D'Amato: "Donare sangue, rischio stop interventi"

"L'emergenza Covid-19 sta mettendo in ginocchio i servizi trasfusionali. E’ necessario andare a donare perché c'è il rischio concreto di bloccare l'attività chirurgica. Rivolgo un appello alla donazione per consentire il prosieguo delle attività ospedaliere. Donare il sangue è sicuro, basta recarsi in uno dei nostri centri trasfusionali", ha dichiarato l'assessore D'Amato.

A Pomezia la Protezione Civile attiva spesa a domicilio

“E' attivo da oggi a Pomezia il servizio della Protezione civile Echo di consegna della spesa a domicilio. Lo rendo noto il comune di Pomezia. Per accedere al servizio è necessario contattare il numero 06.87778575 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Il personale incaricato raccoglierà le richieste pervenute e si recherà presso gli utenti nelle ore pomeridiane. E’ possibile pagare esclusivamente in contanti”, comunica la Regione Lazio.