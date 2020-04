Coronavirus, trend dei contagi ancora in calo: a Roma i nuovi casi sono 45

Continuano a scendere il trend dei contagi da Coronavirus nel Lazio: per la prima volta è sotto il 5%. A confermarlo il bollettino della Regione: venerdì 3 aprile 167 nuovi casi, di cui solo 45 a Roma. Il numero dei contagiati totali da inizio emergenza tocca quota 3600. Aumentano ancora i guariti, che arrivano a 392.

“Venerdì registriamo un dato di 167 casi di positività e un trend che prosegue in lieve discesa e per la prima volta sotto al 5%, mentre sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 13.415 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 14”. Così l'assessore alla Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

D'Amato ha sottolineato inoltre che “sono in continua crescita i guariti, che salgono di 23 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a 392 totali, e a Grottaferrata è guarito un medico di medicina generale. Al Policlinico Umberto I non si è registrato nessun decesso nelle ultime 24 ore, mentre sei persone sono guarite. A Viterbo abbiamo avuto zero decessi nelle ultime 48 ore e Roma città prosegue nella lenta discesa”. Dal bollettino della Regione si evince infatti che sono solo 45 i nuovi casi registrati a Roma città, sui 167 totali nel Lazio.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 11 nuovi casi positivi e 1196 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 12 nuovi casi positivi più 1505 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 22 nuovi casi positivi e 1299 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, nell'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 3 nuovi casi positivi e 2714 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 36 nuovi casi positivi e 1375 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 30 nuovi casi positivi più 65 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina 20 nuovi casi positivi e 3231 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Frosinone 16 nuovi casi positivi e 187 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Viterbo sono 13 i nuovi casi positivi e 1815 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine all'Asl di Rieti 4 nuovi casi positivi e 28 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Quattordici nuovi decessi registrati nella Regione

Venerdì registrati altri quattordici nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 199. A perdere la vita: un uomo di 92 anni nell'Asl Roma 3; due uomini di 80 e 71 anni nell'Asl Roma 5; una donna di 64 anni e uomo di 63 anni nell'Asl Roma 6; una donna di 71 anni con precedenti patologie nell'Asl di Frosinone; un uomo di 77 anni di Fondi e una donna di 78 anni di Latina nell'Asl pontina; un uomo di 82 anni e due donne di 93 ed 84 anni nell'Asl di Rieti; tre uomini di 71, 95 e 76 anni tutti con preesistenti patologie al Policlinico Gemelli.

Ogni giorni distribuite nel Lazio 138mila mascherine

"In una fase iniziale abbiamo riscontrato qualche problema nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuali, ora la situazione è migliorata anche se l'optimum forse sarà impossibile raggiungerlo. Ormai sono in distribuzione quotidiana, ad oggi: 102.700 mascherine chirurgiche, 33.400 mascherine Ffp2, 2.600 Ffp3, 5.150 camici impermeabili monouso, 1.150 tute idrorepellenti, 5.800 calzari, 324.300 guanti. Ogni giorno i quantitativi sono questi da ormai due settimane, sono numeri ampiamente al di sopra del fabbisogno regionale". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in videoconferenza insieme al presidente Nicola Zingaretti.

"Questo per far sì - ha spiegato - che i magazzini e le farmacie delle Asl possano avere riserve in caso di emergenza. Questa distribuzione riguarda esclusivamente le strutture sanitarie pubbliche e qualora ce ne facciano richiesta perché carenti anche le strutture private convenzionate".