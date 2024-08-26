Meteo Roma 27 agosto: qualche nuvola al mattino, temporali sui rilievi. È lo schema di fine estate

Meteo Roma 27 agosto: sembra il copione di fine estate, sole e qualche nuvola al mattino e gli immancabili temporali sui rilievi. L’anticiclone africano perde terreno ma lo riconquisterà in prossimità del week end quando è prevista una nuova fiammata con quota 38 gradi.

Il meteo del 27 agosto nel dettaglio

Giornata all’insegna dell’instabilità, con pioggia alternata a schiarite. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 22°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 33°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3800 metri stabile nell’arco della giornata.

Meteo Roma 28 agosto

Giornata all’insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 23°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 33°. L’altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3800 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci