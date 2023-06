Nubifragio a Roma, blackout sulla metro A, cadono pannelli nella C. Pochi taxi

Nubifragio a Roma: dopo il temporale della mattina intorno alle 18 una nuova bomba d'acqua si è abbattuta sulla Capitale. Il bilancio: la metro A è andata in blackout e si è bloccata per mezz'ora. In una stazione della metro C si sono staccati invece dei pannelli dal soffitto. In tutto ciò i taxi sono introvabili.

Nella metro A, in particolare, le infiltrazioni d'acqua hanno fatto scattare gli interruttori. L'acqua è venuta in contatto con le protezioni elettriche in alcuni punti della rete della linea. Intorno alle 18,30 è stato interrotto il servizio e sono entrati in azione i tecnici. Nel frattempo sono state attivati i bus navette sostitutivi. Il servizio è ripreso intorno alle 19.

Problemi anche sulla linea C: alla stazione Malatesta le infiltrazioni d'acqua hanno provocato il distacco parziale di un pannello. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e l'area è stata messa in sicurezza. In superficie ci sono pochi taxi: come di consueto quando piove, si assiste alle code di turisti in attesa di poter prendere il taxi a Termini e in altri luoghi della città.

In tutta la città si segnalano allagamenti, vento forte, pioggia intensa e fitta e allagamenti. E non è ancora finita. La Protezione Civile regionale ha lanciato una nuova allerta meteo gialla per la Regione Lazio e per Roma: il maltempo continuerà fino alle prime ore di giovedì.