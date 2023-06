Roma e Lazio, scatta nuovo allarme maltempo: è il secondo in due giorni

A Roma e nel Lazio scatta un nuovo allarme maltempo: è la seconda allerta meteo nella Regione in due giorni. Già lunedì mattina era stato diramato un primo allarme.

Erano previsti forti temporali nel tardo pomeriggio di lunedì 12 e nella giornata di martedì 13 giugno, con instabilità che si sarebbe protratta fino alle prime ore di martedì. Secondo la nuova allerta gialla, invece, dalle prime ore di mercoledì 14 giugno e per tutte le successive 24 o 36 ore, un'ondata di maltempo si abbatterà sul Lazio. In tutta la Regione si prevedono precipitazioni sparse e diffuse, con rovesci di forte intensità. Non si escludono grandinate, forti raffiche di vento e fulmini.

Il tempo a Roma nei prossimi giorni: ancora temporali

Secondo le previsioni del tempo di mercoledì 14 a Roma pioverà già dal mattino. Durante il pomeriggio ci sarà un vero e proprio temporale, con fulmini e tuoni. In serata sono previste delle pioviggini. La mattina di giovedì 15 non dovrebbe piovere, ma sarà una tregua momentanea: nel pomeriggio di giovedì infatti scoppierà un nuovo temporale.

La Protezione Civile nel diramare la nuova allerta meteo ha esortato i Comuni e i prefetti della Regione ad assicurare la manutenzione delle infrastrutture per la regimazione dell'acqua (caditoie, tombini, sottopassi, canali), così da prevenire eventuali danni derivanti da questa ondata di maltempo.