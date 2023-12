Roma, caccia al rapinatore seriale che cerca le vittime sui siti di incontri

Operava in casa e forse proprio per evitare i pericoli della strada, la prostituta 39enne che nella nottata appena trascorsa del 26 dicembre ha vissuto l’incubo di una rapina sotto sequestro da parte di un uomo di colore, a cui i poliziotti stanno dando la caccia.

Dopo l’incontro in chat in cui la donna era stata contattata da un uomo interessato ad un appuntamento peruna prestazione sessuale, i due si erano messi d’accordo su tutti gli aspetti, e cioè il prezzo, il giorno el’ora, e l’indirizzo dell’appartamento, dove la donna praticava la professione.

Il racconto choc

E’ stato così che il cliente è arrivato presso lo stabile di via di Torpignattara ed è salito fino al piano dell’appartamento della professionista. Tutto si sarebbe svolto “normalmente” però, solo fino alla sogliadi casa, perché una volta chiusa la porta, quell’appuntamento è diventato un incubo per la 39enne. L’uomo di colore dalla fisicità robusta ha infatti afferrato la donna e l’ha trascinata nell’appartamento perbloccarla in un angolo dopo averle tappato la bocca per impedirle di urlare e immobilizzata con dellefascette da elettricista. Garantitosi il campo libero con il sequestro della donna, ha poi iniziato a saccheggiarle l’appartamentoalla ricerca di oggetti di valore e denaro contante.Un bottino che dopo aver rovistato ovunque avrebbe messo insieme con le uniche cose trovata a casa dellamalcapitata vittima, e cioè alcuni telefoni cellulari, appena 30 euro in denaro contante e delle carte dicredito.La donna in quelle condizioni è stata poi lasciata così mentre l’uomo fuggiva per le scale.

Chiamato il 112

Forse proprioquel trambusto dopo le 21 deve aver attirato l’attenzione del vicinato che ha chiamato il 112. Sul posto gli uomini del Commissariato Prenestino hanno liberato la donna, raccolto la testimonianza della vittima e svolto i rilievi. Ora è caccia ad un uomo di colore che con molta probabilità agisceprendendo di mira le prostitute sui siti di incontri, e che ora ha in mano solo qualche decina di euroottenuti con violenza. Poco lontano dall’abitazione sono intanto stati ritrovati i cellulari abbandonati perterra.