Bolletta da capogiro sbagliata, morta l'anziana colpita da malore

Riceve una bolletta dell'acqua da oltre 15 mila euro, in realtà ne doveva pagare 55. Anziana colpita da un malore, poi muore

Caterina Giovinazzo non ce l’ha fatta, la pensionata di 88 anni di Camporosso ricoverata ai primi di dicembre in ospedale dopo aver ricevuto una bolletta dell'acqua da capogiro (15.339 euro) per un errore, poi ammesso dalla stessa società che gestisce il servizio, l'Iren, è morta la vigilia di Natale all’ospedale di Sanremo.

La famiglia di Caterina chiede che venga fatta chiarezza sulla vicenda. L'anziana si sarebbe sentita male pochi istanti dopo che la nuora le ha letto i dati della bolletta relativa al periodo agosto-ottobre, pervenuta alla banca il 14 novembre scorso e pagata dall'istituto di credito in automatico. E' stato in seguito appurato che il consumo massimo dell'abitazione della donna era di pochi metri cubi per un corrispettivo di 55 euro. Subito dopo il malore i figli della donna – Luigi Gianni e Rocco Trapani - avevano spiegato che la madre si era sentita male appena letta la bolletta. Con il prelievo automatico, il suo conto era stato immediatamente prosciugato di 7500 euro, tutto quello che c’era. I figli l’avevano accudita in ospedale e nei giorni successivi si erano alternate informazioni che parlavano sì di condizioni stazionarie ma in una donna molto anziana. Poi la vigilia di natale un improvviso peggioramento ed il suo cuore non ha retto.

Iren, nei giorni successivi aveva diffuso una nota in cui scusandosi e anticipando la restituzione di tutti i soldi prelevati aveva spiegato come fosse stato possibile il clamoroso errore. Ireti, controllata Iren aveva affidato in sub appalto la lettura dei contatori ad una società del territorio. L’addetto aveva scambiato la lettura del contatore della signora con uno probabilmente di un’azienda visto l’ammontare altissimo della bolletta. I funerali dell’anziana si terranno il 28 dicembre a Camporosso alle 10.30 nella chiesa di San Marco Evangelista.