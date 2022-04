Roma meteo 21 aprile: pioggia al mattino e in serata ma temperature in rialzo

Roma meteo 21 aprile: i capricci di aprile non finiscono mai e domani il clima darà il meglio di sé con pioggia al mattino, aperture nel pomeriggio e pioggia intensa in serata.

Ma non è tutto, perché in questa giornata particolare saranno le temperature a fare la differenza. Al mattino nonostante la tramontana la minima sarà di 14 gradi, e si abbasserà a metà giornata a 13 per risalire sino a 22 gradi spinta dal cambio di quadrante dei venti che soffieranno da sud-est. Il sole sorge alle 6,20 e tramonta alle 19,57.

Roma meteo 22 aprile.

Residui di pioggia al mattino, aperture a metà giornata, quindi possibili lievi piovaschi nel pomeriggio. Minima 13, massima 19.