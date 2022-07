"Scuola di ladre a Roma": 17enne insegna a 12enne come scassinare: arrestata

Giovani scassinatrici crescono. Una 17enne è stata arrestata mentre spiegava i trucchi del mestiere per scassinare una porta all'allieva 12enne.

Le due ragazze sono state fermate nel pomeriggio di mercoledì 7 luglio dai Carabinieri, mentre stavano tentando un furto in un palazzo in via Mogadiscio, nel quartiere Africano di Roma. Una vera e propria "scuola di ladre": la più grande stava infatti insegnando alla più piccola come aprire la porta di ingresso. I militari hanno infatti ritrovato all'interno della borsa della 17enne tutti i ferri del mestiere: due cacciaviti, una chiave inglese, un paio di forbici, una mini torcia elettrica, due lastre in plastica rigida e due telefoni cellulari. Tutti gli attrezzi sono stati poi sequestrati.

La 17enne è stata arrestata mentre la più piccola, appena 12enne, non imputabile, è stata affidata ad una casa famiglia individuata a cura della sala operativa sociale del comune di Roma. Entrambe sono gravemente indiziate di aver forzato la porta di ingresso di un appartamento al primo piano dello stabile, il cui proprietario era assente al momento del fatto, senza riuscire ad accedere all’interno, in quanto disturbate dalla presenza di altri condomini. La minore arrestata è stata accompagnata presso il centro prima accoglienza sito Roma via Virginia Agnelli.