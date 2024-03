Totti fa gol pure al supermercato: in poche ore sparite le sue uova di Pasqua

Francesco Totti fa gol anche nelle vendite nei supermercati: in poche ore sono sparite tutte le scorte del suo uovo di Pasqua "Sovrano". Un fenomeno sul campo di gioco e ancora di più, stando ai risultati, nelle vendite. L'uovo del capitano in poche ore è sparito dagli scaffali.

E la richiesta è fortissima nei maggiori punti vendita.

In attesa della "ristampa"

Le vendite hanno sbalordito in primis gli stessi commercianti. In questi giorni, infatti, i supermecati stanno riempiendo gli scaffali con uove e colombe in vista della Pasqua. Quello di Totti è un uovo molto grande, con una confezione elegante e un pallone ovviamente giallorosso all'interno. Il prezzo non è sicuramente ecomico e oscilla sui 30 euro con un ricca parte (il 30%) devoluta in beneficienza ai bambini. Battuto anche Amazon: l'uovo Sovrano non è on line.

I supermercati

"Non pensavamo andasse via così in fretta - dicono dall'Iperstore Conad di via Tuscolana - appena lo abbiamo messo i primi pezzi sugli scaffali sono andati via subito. Abbiamo finito le scorte in magazzino e ora abbiamo fatto un nuovo ordine ma non sappiamo se l'Azienda produttrice riuscirà a mandarcelo". Ma il discorso è analogo in tutti i grandi centri vendita. Un vero fenomemo di marketing.

Sul web arriva il Totti Pasqualone

Cercando su internet l'uovo introvabile del Capitano si arriva direttamente su eBay dove l'uovo di Totti Pasqualone (non in cioccolato ma in plastica) viene venduto a poco meno di 45 euro, con la personalizzazione del nome del bimbo a cui verrà regalato. Dentro gadget giallorossi per una Pasqua da lupacchiotti.