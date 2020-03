Virus, romani tutti a casa. Raggi avvisa: “Regoliamoci o arriverà l'Esercito”

Roma in quarantena. Il sindaco Raggi vuole tutti i cittadini a casa e, durante un sopralluogo nel parco della Caffarella, avvisa: “Regoliamoci o arriverà l'Esercito. Guardate le immagini delle bare di Bergamo prima di uscire per fare una corsetta o per prendere il sole”.

“Ci sono persone che corrono, attività ancora consentita, ma ce ne sono tante altre che sfruttano questa cosa per prendere il sole, passeggiare con gli amici, forse non è ancora chiara la gravità della situazione. Vi invito a guardare tutti le immagini di Bergamo, le persone che si ammalano spesso non hanno posto neanche negli ospedali e le terapie intensive”, ammonisce Raggi nel video Fb.

Poi il sindaco rimprovera coloro che sono in giro senza un giustificato motivo: "O capiamo tutti che ci dobbiamo dare una regolata, adesso, o progressivamente arriverà l'Esercito, ci toglieranno anche la possibilità di andare a fare una corsetta, perché dobbiamo fermare questa pandemia. A chi non lo ha capito io non so più cosa dire".

Quindi la constatazione: "Stanno fioccando le denunce, ieri sono state denunciate delle persone perché erano andate a passeggiare. Dobbiamo essere più rispettosi gli uni degli altri, dobbiamo agire come una comunità e proteggere i più fragili".