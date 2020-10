'Coming out day' in tutto il mondo. Le esperienze raccolte su Internet

"Quando sarai pront*, noi saremo qui": è questo il messaggio della campagna realizzata dalla rete giovani di Arcigay in occasione del coming out day, che si celebra oggi in tutto il mondo. Protagonista della campagna un piccolo spot (www.comingoutday.it) che è il risultato di una chiamata diffusa alcune settimane fa sui social media per raccogliere video di testimonianze relative al coming out, cioè al momento in cui una persona dichiara in uno dei propri contesti di vita - la famiglia, gli amici, il luogo di lavoro, la scuola - il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.



"Il coming out - spiegano dalla rete giovani di Arcigay - è un momento strettamente personale, da non sottovalutare. Esistono momenti e condizioni in cui può risultare meno spaventoso dichiarare la propria identità, altri invece che ci sembra impossibile farlo. La vita non è una competizione, non esiste il momento giusto per fare coming out. E in caso di difficoltà, c’è sempre qualcun* disposto ad ascoltarci e a supportarci". Le testimonianze raccolte da Arcigay parlano dei timori e delle incertezze di chi affronta il coming out, ma soprattutto raccontano il senso di liberazione, di sincerità, di felicità che si conquista nel potersi mostrare senza maschere. E raccontano il sostegno: nelle amicizie, in famiglia, a scuola e nelle associazioni. Per questo il messaggio scelto per il coming out day 2020 è "quando sarai pront*, noi saremo qui".



Il video è disponibile per il download a questo link:

https://drive.google.com/file/d/1NFAp8slxXVjILmPPd0oKLDjPQI_4SOP9/view?usp=sharing