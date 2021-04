Allegri-Juventus? Colpo di scena: Bayern Monaco chiama Max per il dopo Flick

Allegri-Juventus, si fa sotto il Bayern Monaco per il dopo Flick

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus potrebbe essere 'disturbato' da un top club che scende ufficialmente in campo per l'allenatore di Livorno: il Bayern Monaco. Il club bavarese aveva pensato già in passato al tecnico italiano, ma ora i tempi sono maturi per tentare un affondo. Infatti al termine della stagione Hans-Dieter Flick lascerà per diventare commissario tecnico e andare a prendere la guida della nazionale tedesca al posto di Joachim Loew (di cui è stato vice dal 2006 al 2014). E qua sta il colpo di scena: nelle ultime ore Max Allegri ha raggiunto il giovane ed emergente Julian Nagelsmann nel gradimento del Bayern Monaco.

Allegri e Nagelsmann, ballottaggio per la panchina del Bayern Monaco

Da un lato l'esperienza consolidata di un allenatore che ha vinto 5 scudetti con la Juventus (e uno alla guida del Milan) dispuntando anche due finali di Champions. Dall'altro un mister rampante, che sta contendendo la Bundesliga proprio alla squadra bavarese, ma forse ancora troppo giovane (33 anni) per prendere la guida di un club 'pensate' come il Bayern. La certezza è che Massimiliano Allegri a luglio tornerà ad allenare, dopo due anni sabbatici. Sino a poche ore fa il ritorno alla Juventus era l'ipotesi più probabile (con le voci 'alternative' legate a Napoli e Roma con Gattuso e Fonseca che sembrano destinati a chiudere la loro esperienza a fine stagione), ma ora le sirene tedesche e la possibilità di guidare una corazzatta in grado di competere per la Champions League (quest'anno eliminati dal Psg dopo due match entusiasmanti ai quarti, ma nel 2020 campioni d'Europa) potrebbe cambiare gli equilibri (con Zidane che medita l'addio al Real Madrid e potrebbe entrare nell'orbita della Juventus a quel punto)...