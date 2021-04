Zidane rivincita: Real Madrid vola in Champions, ma lui ora vuole andarsene

Zidane rivincita: Real Madrid vola in semifinale di Champions League, ma lui ora vuole andarsene

Due mesi fa Zinedine Zidane sembrava un allenatore sul filo dell'esonero: subito o a fine stagione, ma la cacciata di Zizou dal Real Madrid in Spagna veniva data come quasi certa. I blancos erano fuori dalla Coppa del Re, lontanissimi dall'Atletico Madrid nella Liga e con un ottavo di finale di Champions contro l'Atalanta che li vedeva quantomeno in bilico. Due mesi dopo, la squadra merengue è a un punto dalla vetta in campionato e in semifinale della massima competizione europea per club dopo aver eliminato il Liverpool di Kloop.

Zidane è risorto nuovamente. Tante volte lo avevano dato per spacciato a Madrid (anche negli anni passati) ed è sempre stato capace di smentire tutti. Ma a fine stagione potrebbe essere lui a prendersi una rivincita salutando tutti. Secondo El Confidencial, Zizou potrebbe decidere di cambiare aria (e qui tornano le voci sulla Juventus, con l'allenatore francese che ha mandato un messaggio d'amore alla Signora di recente) soprattutto a causa di Florentino Perez. Il rapporto tra l'allenatore del Real Madrid e il suo presidente non sarebbe idilliaco o, quantomeno, ha vissuto tempi migliori. Anche in vista delle strategie legate al prossimo mercato. Zidane è anche detto di essere preoccupato per il futuro di diversi giocatori, tra cui Sergio Ramos (in scadenza di contratto) e Lucas Vazquez. In più i sondaggi fatti dal Real Madrid ad altri tecnici sono noti all'allenatore francese.

Zidane-Real Madrid, il nodo Mbappè

Sarà divorzio a fine stagione? Il rischio c'è, anche se Florentino Perez sa che Zidane può essere decisivo nel convincere Kylan Mbappè a lasciare il Psg (non ha rinnovato il contratto che si chiude nel 2022) e vestirsi di blanco. E l'arrivo del fuoriclasse francese certamente potrebbe motivare lo stesso allenatore a rilanciare il suo matrimonio con il Real Madrid. Paris Saint Germain permettendo.