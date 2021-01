Zidane, Covid e rischio esonero. Periodo nero per l'allenatore del Real Madrid

Zidane positivo al Covid. Periodo nero per l'allenatore del Real Madrid

L'allenatore francese del Real Madrid ed ex campione del mondo, Zinedine Zidane, 48 anni, e' risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto il club spagnolo in un breve comunicato. L'allenatore francese, considerato a rischio esonero (vedi sotto) e nel mirino della critica, sara' sostituito dal suo secondo, David Bettoni, che guidera' anche gli allenamenti della squadra e sara' in panchina con l'Alaves e finche' Zizou non tornera' a disposizione. Giovedì, spiega la stampa spagnola, ZIDANE ha regolarmente diretto l'allenamento tenendo la squadra a rapporto proprio per la sconfitta di Coppa. Il Real Madrid e' avversario dell'Atalanta agli ottavi di finale di Champions League.

Zinedine Zidane a rischio. Marca: "Ciclo finito con il Real Madrid"

Zidane e il Real Madrid marciano verso una separazione. Magari non sarà esonero immediato, ma a fine stagione il divorzio sembra inevitabile (è legato da un contratto da 12 milioni di euro netti a stagione fino al 2022). Il Marca, principale quotidiano sportivo madrileno, parla di 'ciclo finito'. Non è la prima volta in questi anni che si parla di addio tra Zizou e Florentino Perez: in passato poi i blancos hanno avuto rush finali importanti arrivando a vincere titoli importanti (Liga o Champions League), riuscendo così a mettere a tacere così tutte le indiscrezioni.

Zidane e l'umiliazione del Real Madrid contro una squadra di serie C in Coppa del Re

Il Real Madrid potrebbe anche riprendersi pure quest'anno: è secondo nella Liga a quattro punti dall'Atletico Madrid (ma la squadra di Simeone ha due partite da recuperare) ed è agli ottavi di Champions League (sorteggio contro l'Atalanta di Gasperini). La sensazione è però di un lungo addio tra Zidane e i blancos. La bruciante sconfitta contro una squadra di serie C in Coppa del Re è un duro colpo in tal senso. "Sono l'allenatore e come sempre non ho problemi a prendermi le colpe anche perche' i giocatori ce l'hanno messa tutta e se avessimo fatto il 2-0 ora faremmo altri discorsi, ma il calcio e' questo, siamo fuori dalla Coppa e mi prendo le mie responsabilità", ha detto Zidane a fine partita. "Sono cose che nel calcio possono succedere, non e' una vergogna, e' un giorno triste, ma continueremo a lavorare pensando alla Liga e alla Champions".

Zidane, esonero del Real Madrid. "Io sono tranquillo"

Zizou il rischio esonero comunque non lo esclude: "Quando si perde se ne parla sempre, vedremo quello che succedera', ma io sono tranquillo anche se dispiaciuto. Non mi piace perdere, tutte le sconfitte sono dolorose per me e per i miei giocatori".

Zidane esonero? Raul e Gallardo in lista del Real Madrid

Se le cose dovessero precipitare in Spagna si parla di Raul in pole come sostituto: il leggendario attaccante del Real Madrid da mesi viene accostato alla panchina blanca e nel frattempo si sta facendo le ossa su quella del Real Madrid Castilla (la squadra B, come fece Zizou a suo tempo: anche se il francese aveva anche fatto da secondo a Carlo Ancelotti). In alternativa è spuntato il nome di Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate, molto stimato dalle parti del Santiago Bernabeu. In questo momento è più defilato Massimiliano Allegri, libero dal contratto che lo legava alla Juventus dal 30 giugno 2020.