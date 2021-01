Real Madrid: eliminato dal Deportivo Alcoyano (serie C) in Coppa del Re

Real Madrid, umiliazione: eliminato dal Deportivo Alcoyano in Coppa del Re

Clamoroso non al Cibali, ma a El Collao: il Real Madrid vive una notte da incubo. La squadra di Zidane è stata eliminata in Coppa del Re dal Deportivo Alcoyano, squadra della provincia di Alicante che gioca in serie C spagnola (Segunda Division B) e difende i colori di una cittadina di 50mila abitanti.

Finisce 2-1 per i padroni di casa, guidati a mister Vicente Mir, che trionfano nei supplementari e per giunta in rimonta. A passare in vantaggio infatti erano stati i giocatori merengue con gol di Militao al 45'. Poi il pareggio di Solbes a dieci minuti dalla fine dei tempi regolamentari.

A quel punto Zizou ha provato a correre ai ripari inserendo Benzema, Hazard e Kroos. Mossa inutile. La rete di Casanova al 115' che ha fatto sprofondare all'inferno il Real Madrid. Tutto questo malgrado cinque minuti prima del 2-1 il Deportivo Alcoyano si è trovato in dieci per l'espulsione di Ramon Lopez (doppia ammonizione).

Real Madrid eliminato in Coppa del Re. E staccato dall'Atletico Madrid nella Liga

Brucia in seno al Real Madrid questa eliminazione ai sedicesimi di finale nella Coppa del Re che arriva dopo il ko nella semifinale della Supercoppa contro l'Athletic Bilbao della settimana scorsa. Senza contare lo 0-0 con l’Osasuna nella Liga che ha mandato la squadra di Zidane a 4 punti dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone che ha pure due partite da recuperare.