Allegri licenziato dalla Juve per giusta causa. Il tecnico farà ricorso

Allegri licenziato dalla Juve per giusta causa

La Juventus ha licenziato Massimiliano Allegri per giusta causa. L'ormai ex tecnico bianconero ha ricevuto la lettera di licenziamento, dopo che lo scorso 17 maggio era stato esonerato dal suo incarico per "taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta"

L'episodio in finale di Coppa Italia a cui il club bianconero si riferiva al momento dell'esonero era avvenuto al 94' di Atalanta-Juventus, vinta con una rete di vantaggio: era il 15 maggio e il tecnico era stato espulso dopo essersi strappato giacca e cravatta di dosso e avere protestato urlando all'indirizzo del designatore degli arbitri per una punizione concessa agli avversari. Allegri ora ha ricevuto la notifica del licenziamento mentre si trova a Londra per seguire la finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund. La Juve quindi tronca il contratto del tecnico livornese un anno prima della scadenza e ora bisognerà vedere se il tecnico deciderà di prendere altre strade, con nuovi incarichi, senza volere discutere la vicenda, o se proverà a ricorrere al tribunale del lavoro o a chiedere danni di immagine.

Juventus, Allegri farà ricorso contro il licenziamento

Massimiliano Allegri ha già fatto sapere che farà ricorso contro il licenziamento per giusta causa pervenutogli dalla Juventus, come riferisce Sky Sport, il tecnico livornese si affiderà ad una schiera di avvocati che impugneranno il provvedimento inflittogli dal club bianconero. Con tutta probabilità, oltre al ricorso arriverà anche una richiesta di risarcimento dei danni d'immagine