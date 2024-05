Antonio Conte-Napoli, una stella della Juventus per il mister salentino

Antonio Conte al Napoli, De Laurentiis a un passo dal colpo

Antonio Conte sempre più vicino al Napoli. Si lavora sui dettagli del contratto, ma la fumata bianca sembra dietro l'angolo: le parti sono al lavoro per un contratto triennale (scadenza 2027) a 6,5/7 milioni netti a stagione più due di bonus. Il nuovo ds del club partenopeo, Giovanni Manna (arrivato a Napoli dopo gli anni alla Juventus) sta lavorando sui vari dettagli, in primis la gestione dei diritti d'immagine e le clausole (non dovrebbe esserci nel contratto l'opzione di rinnovo automatico a favore della società campana).

Antonio Conte al Napoli, lo staff del tecnico

L'obiettivo è di risolvere tutto nel giro di 48 ore al massimo per poter annunciare l'ingaggio di Antonio Conte a Napoli assieme al suo staff (vice Cristian Stellini, Gianluca Conte, fratello oltre che matchanalyst, e i preparatori Coratti e Bruno). Nella 'squadra' dell'ex tecnico di Inter e Juventus anche Lele Oriali (con cui ha lavorato nel periodo nerazzurro e in Nazionale), con un ruolo ancora da definire.

Antonio Conte-Napoli, sogno Lukaku se parte Osimhen

Già si parla di mercato e del volto che mostrerà il nuovo Napoli. Viktor Osimhen dovrebbe lasciare (clausola attorno ai 120 milioni e big in fila per lui, dal Psg al Chelsea): al posto dell'attaccante nigeriano uno dei nomi caldi per la squadra di Antonio Conte è quello di Romelu Lukaku (con Big Rom fu scudetto Inter nel 2020) che chiude la sua stagione in prestito a Roma e per il momento torna al Chelsea.

Antonio Conte-Napoli, idea Chiesa dalla Juventus

E poi attenti alla suggestione Federico Chiesa: secondo Alfredo Pedullà potrebbe essere tra i nomi nella lista dei possibili acquisti. L'esterno d'attacco bianconero piace al prossimo allenatore del Napoli e ha un contratto in scadenza nel 2025 con la Juventus. Il Napoli potrebbe fare il colpo costruendo così un tridente da scudetto: Kvaratskhelia, Lukaku e Chiesa.