Amadeus: "Più agitato dall'Inter che da Sanremo". Siparietto con Fiorello...

Inter-Juventus, Amadeus, 'vittoria mi ha messo di buon umore'

"La partita c'ha messo di buon umore. Devo dire che sono sempre molto agitato. Lo dico sempre: sono più agitato per l'Inter che per Sanremo", le parole di Amadeus in conferenza stampa commentando la vittoria dell'Inter di domenica sera contro la Juventus (1-0 con autogol di Gatti e con il duo Vlahovic-Chiesa uscito incerottato dal derby d'Italia, qui le ultime sulle loro condizioni).

E aggiunge: "Ieri ho fatto fatica a dormire per quanto ero felice della vittoria. Sono molto interista"

Fiorello scherza: "Ovviamente ve ne sarete accorti tutti che lui durante il collegamento con Fabio Fazio (a Che tempo che fa domenica sera sul Nove, ndr) guardava la partita e non sentiva le domande".

