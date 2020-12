Andrea Pirlo protagonista della campagna “MyCoolMove” per Motorola

Andrea Pirlo è il testimonial e protagonista della campagna creativa multicanale di Motorola per lo smartphone pieghevole Motorola RAZR 5G.

Il claim della campagna “MyCoolMove” ed è centrato sul movimento di chiusura inconfondibile ed elegante del RAZR 5G.

“Motorola è stata la prima azienda a implementare la tecnologia degli schermi flessibili nel formato flip phone e il motorola razr 5G è stato un successo comunicativo importante che ha contributo al ritorno del brand Motorola in Italia”, commenta Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola. “Questa campagna riflette la cura dei dettagli, l’artigianalità, la precisione e il gusto estetico che fanno parte del DNA del nostro brand”.

“Andrea Pirlo rispecchia il claim della nostra campagna perché è un’icona amata e riconosciuta per il suo stile inconfondibile e per i suoi movimenti eleganti”, afferma Giorgia Bulgarella, Marketing Manager di Motorola Italia. “La campagna racconta l’espressione del movimento, l’unicità presente in ognuno di noi, quel gesto elegante che ci rende inimitabili proprio come il nostro Motorola razr 5G”.

Con la campagna creativa è partito anche un concorso che mette in palio tre smartphone motorola razr 5G con estrazione finale e una social activation sul canale Instagram di Motorola Italia dove gli utenti devono condividere il proprio #MyCoolMove, raccontandolo attraverso post e stories.