Antonio Conte al posto di Allegri alla Juventus a fine stagione: rumor bomba

Nedved vuole riportare Antonio Conte alla Juventus: l'indiscrezione dall'Inghilterra

Pavel Nedved starebbe spingendo per riportare Antonio Conte sulla panchina della Juventus dalla stagione 2023-2024?

Lo scrive Daily Mail: l'allenatore del Tottenham ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e questa condizione contrattuale potrebbe favorire un ritorno alla guida della squadra bianconera.

Conte-Juventus, il problema dei rapporti con Andrea Agnelli

Il problema, stando a queste indiscrezioni, sarebbe nei rapporti tra Andrea Agnelli e Antonio Conte: viene infatti ricordato il dito medio dell'allenatore salentino mostrò verso la tribuna dello Stadium al termine del primo tempo di Juventus-Inter del febbraio 2021.

Del ritorno di Conte alla Juve si parlò anche nel 2019 dopo l'addio di Massimiliano Allergri (che era arrivato a sua volta dopo l'addio di Conte nel 2013): ma alla fine la scelta portò il club bianconero a chiamare Maurizio Sarri (rimasto una stagione a Torino prima dell'arrivo di Andrea Pirlo, a sua volta mister della Signora per un campionato).

Conte-Juventus e il contratto in scadenza con il Tottenham

Tornando ad Antonio Conte e al suo contratto con il Tottenham; Nonostante l'ottimo inizio stagionale, con gli Spurs che sono al secondo posto in classifica di Premier League (a un solo punto dalla vetta), l'allenatore italiano pare intenzionato ad attendere la definizione dei progetti di mercato della prossima estate. Il Tottenham pare che voglia una risposta entro la fine di gennaio.

Antonio Conte era stato avvistato nei giorni scorsi a Torino, ma dietro non c'era nessuna news di mercato: semplicemente l'allenatore del Tottenham era tornato in Italia per trascorrere qualche giorno lontano da Londra, in famiglia, nella sua casa torinese.