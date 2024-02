Antonio Conte, Milan-Juventus? Macché, finalmente svelato dove allenerà

Antonio Conte, Milan-Juventus-Roma-Napoli: le mille voci sul ritorno in serie A

Settimane di rumors e indiscrezioni sul futuro di Antonio Conte. Tante le voci, una sola la certezza: a partire dalla prossima stagione l'allenatore salentino tornerà in panchina. Dove? Si è detto e scritto di quasi tutti i top club italiani. Dal Milan alla Juventus (in caso di addio di Pioli o Allegri, ma attenti soprattutto su entrambi i fronti alla pista Thiago Motta in caso di cambio in panchina), passando per Roma (dove De Rossi è arrivato come traghettatore ed è determinato a giocarsi la confema) e Napoli (Francesco Calzona resterà sino a giugno o anche oltre?). Sino a poche ore fa sembrava quasi sicuro che l'ex ct della nazionale italiana sarebbe tornato in serie A. Ora però è uscita una nuova voce. Vediamo di cosa si tratta.

Antonio Conte allenatore del Bayern Monaco? L'indiscrezione della Bild

Antonio Conte sogna la panchina del Bayern Monaco: è la clamorosa indiscrezione che arriva dalla Germania, riportata dalla Bild, secondo cui l'allenatore italiano, sarebbe pronto a prendere in mano la squadra più titolata della Bundesliga con l'obiettivo di dare l'assalto alla Champions League. Già, la Coppa dalle grandi orecchie. "Onestamente, un giorno mi piacerebbe sollevare la Champions League da allenatore. Ma so che è molto difficile. La gente pensa che sia semplice, ma devi essere nel club giusto, un club che corrisponda alle tue ambizioni, un club pronto a fare l'ultimo passo per vincere la Champions League. Guarda il Manchester City. Sette anni, no? Vorrei regalare questa gioia a mio padre. Mi ha detto ‘voglio vederti sollevare la Champions League’. Non è semplice, ma tutti possono avere un sogno”, aveva detto Antonio Conte nei giorni scorsi al The Telegraph. Il Bayern Monaco è club che può puntare a quel trofeo...

Antonio Conte-Bayern Monaco: Tuchel in bilico. Le voci sulla panchina bavarese

Thomas Tuchel, attuale allenatore dei bavaresi, è in bilico alla luce di una stagione incerta (rischia seriamente di perdere la Bundesliga nel duello con il Bayer Leverkusen che è primo a +8 e ha recentemente stravinto il confronto diretto con un netto 3-0) e potrebbe fare la valigia in anticipo rispetto a un contratto in scadenza nel giugno 2025. Al Bayern Monaco nei giorni scorsi sono stati accostati anche altri allenatori: da José Mourinho, che sta studiando il tedesco, a Xabi Alonso (il tecnico del Leverkusen piace tanto anche al Liverpool per ereditare il posto di Klopp), passando per Hansi Flick e Sebastian Hoeneß, nipote di Uli Hoeneß, e attuale guida dello Stoccarda.