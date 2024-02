Arabia Saudita non solo Ronaldo: ora chiama Sinner e Djokovic. "6 Kings Slam"

Arabia Saudita non solo calcio: ora chiama anche Sinner e Djokovic. Tornei con i top mondiali

L'Arabia Saudita organizzerà un torneo d'esibizione di tennis con i migliori giocatori al mondo per favorire lo sviluppo di questo sport nel Paese. Gli organizzatori hanno annunciato i nomi degli atleti coinvolti tra cui anche Jannik Sinner, recentemente vincitore degli Australian Open (dopo aver battuto Djokovic e Medvedev) e attuale numero 4 del ranking Atp. Insieme a lui Novak Djokovic e Rafael Nadal, 46 titoli del Grande Slam in due, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e il danese Holger Rune.

Per molti di loro si tratta di un ritorno in terra araba, nel caso di Jannik Sinner è la prima presenza. “Sono davvero contento di giocare a Riad per la prima volta”, ha detto il 22enne fuoriclasse italiano. “Sarà molto divertente giocare contro questi giocatori. Non vedo l’ora”.

Rafa Nadal (Lapresse)



L'evento si terrà a Riyadh, la capitale di un regno ricco di petrolio che sta cercando di aumentare la sua importanza nello sport mondiale. Rafa Nadal, che ha già avvertito che potrebbe giocare la sua ultima stagione, recentemente è stato nominato ambasciatore della Federazione tennistica saudita a gennaio. Arabia Saudita che sogna di ospitare il Masters femminile.

Il torneo di tennis tra i 6 giocatori potrebbe tenersi nelle due settimane centrali di ottobre: in questo caso si collocherebbe a livello di calendario tra il Masters 1000 di Shanghai e quello di Parigi-Bercy. In quel periodo si giocano due ATP 500 di Vienna e Basilea, che a quel punto perderebbero alcuni dei top al mondo.

Arabia Saudita, dal campionato con Cristiano Ronaldo a Formula 1 e MotoGp

Non solo tennis. L'Arabia Saudita ospita già un Gran Premio di Formula 1 e di MotoGP, il Rally di Dakar, incontri di pugilato, circuiti alternativi di golf e padel e le supercoppe di calcio spagnola e italiana (final-4 recentemente vinte da Real Madrid e Inter), oltre ad aver investito molto denaro per portare nel campionato nazionale alcuni dei migliori calciatori al mondo (in primis Cristiano Ronaldo). Senza dimenticare che nel 2034 l'Arabia Saudita ospiterà la Fifa World Cup.