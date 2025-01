Atalanta o Napoli? Macché, scudetto all'Inter. Liverpool-Champions. E Sinner in Australia... Sport 2025, le profezie salgono in quota

Inter, Atalanta o Napoli? I bookmakers non hanno dubbi: scudetto a Lautaro Martinez e compagni

L'Atalanta di Gasperini e il Napoli di Antonio Conte ci credono: vogliono mettere le mani sullo scudetto. Ma a diventare campione d'Italia per la seconda volta consecutiva sarà ancora l'Inter di Simone Inzaghi. E' la 'profezia' di fine anno dei bookmaker, secondo cui Lautaro e compagni primi al traguardo il prossimo mese di maggio vale una quota di 1,60 (ossia punti un euro e guadagni 60 centesimi) per la Snai e 1,57 per gli inglesi di William Hill. Lo storico tricolore della Dea è rispettivamente a 4 (Snai) e 3,50 (William Hill). Mentre Il Napoli che torna a festeggiare il titolo due anni dopo l'impresa della squadra guidata da Luciano Spalletti vale 5,25 e 4,50. Le altre sono fuorigioco con la Juventus di Thiago Motta che oscilla tra quota 33 e quota 51.

Champions League al Liverpool. Solo Arsenal e Real Madrid in scia. Inter e Atalanta mine vaganti - Le quote dei bookmakers

In Champions League la favorita è il Liverpool. La squadra di Arne Slot (che ha preso il testimone da Jurgen Kloop) sta incantado tutti in Inghilterra e in Europa. Snai e William Hill concordano: il trionfo nella massima competizione per club dei Reds vale 5 contro 1.

Le contendenti? Sono due. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti - campione in carica - viene quotato a 6,50 dai bookie italiani e a 7 da quelli europei. Appena sopra c'è l'Arsenal (rispettivamente a 6,50 e 7). Le outsider: riflettori sul Bayern Monaco che Snai dà a 9 e William Hill a 8.

Ma attenzione al Manchester City. La squadra di Guardiola ha vissuto un momento di grande crisi nelle ultime settimane, però i broker credono nella resurrezione a primavera e lo inseriscono ancora tra le top-5 della Champions League (vittoria a 9 per Snai e scende a 7,50 per William Hill). Senza dimenticare il Barcellona, che gioca un calcio di alta qualità (10 contro 1 di Snai e 7,50 di William Hill) o l'Inter: i nerazzurri sono vicini alla qualificazione diretta agli ottavi di finale (che l'anno scorso segnarono il 'fine corsa' per mano dell'Atletico Madrid) ma hanno l'ambizione di giocarsela contro chiunque. La loro vittoria finale? E' una scommessa interessante per chi ci crede: 12 per i bookmakers italiani e 17 per quelli inglesi.

Detto del Bayer Leverkusen di di Xabi Alonso (che molti vedono prossimamente verso la panchina del Real Madrid) che sta attorno a quota 20, attenti all'Atalanta. La squadra di Gasp è una mina vagante in Europa e può battere chiunque. Arrivare a conquistare la Coppa delle grandi orecchie è una missione da 25 contro 1 per Snai e 34 per William Hill.

Milan e Juventus non godono di particolare fiducia: si sale tra quota 40 e 50...

Europa League, attenti alla Lazio

In Europa League regna l'incertezza. Per la prima volta non scendono squadre dalla Champions (sno all'anno scorso le terze dei gironi) e c'è un terzetto di squadre favorite a quota per Snai: Manchester United, Tottenham e Athletic Bilbao. Ma la Lazio può giocarsi le sue carte: i biancocelesti di Baroni sono quarti nel 'ranking' (a 7,50) precedendo Real Sociedad (a 10), Roma (a 12), Eintracht Francoforte-Porto (a 15).

Real Madrid e Liverpool campioni in Liga e Premier League per i bookmakers

La Liga ha chiuso il 2024 all'insegna dell'equilibrio: Atletico Madrid capolista con 41 punti davanti al Real Madrid (40), mentre il Barcellona è terzo a 38 (e con una partita in più). Per Snai non c'è storia: blancos di nuovo campioni a 1,80 contro il 3,25 dei blaugrana (e il 4,25 dei rojo blanco di Simeone).

In Premier League non sembra esserci storia: Liverpool al comando con 45 punti, seguono staccate Nottingham (37), Arsenal (36), Chelsea (35) e Manchester Cty (31). Il titolo inglese de Reds viene considerato una formalità: 1,25 per William Hill. Interessante la quota dei Gunners (5,50), stellare quella dei blues allenati da Enzo Maresca (19). Guardiola nuovamente campione è decisamente improbabile (34 contro 1). Nessun credito al Nottingham Forrest che precipita ooltre quota 100.

Jannik Sinner, Australian Open bis per i bookmakers

Per quanto concerne il tennis è difficile arrivare ai Major di primavera-estate, restiamo sullo stretto presente: chi vincerà gli Australian Open? I bookmakers credono nel bis di Jannik Sinner quotato a 2,50 da William Hill. Il primo rivale resta Carlos Alcaraz: lo spagnolo (vincitore di Roland Garros e Wimbledon nel 2024) sta tra quota 3,25. Si sale a 4,5 per chi vuole scommettere su Novak Djokovic - che a Melbourne ha vinto 10 volte in carriera e si è sempre trovato a suo agio nell'Happy Slam persino più che a Wimbledon (dove ha trionfato 7 volte).

Difficile pensare che si possa uscire da questi 3 nomi per trovare il campione in Australia. Tra gli outsider comunque i soliti noti: Alexander Zverev (quotato 9), Daniil Medvedev (a 10 il russo che un anno fa perse con Sinner dopo essere stato avanti 2-0 in finale) e Taylor Fritz (a 26 il finalista delle Atp Finals 2024).