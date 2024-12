Atalanta scudetto? La dea di Gasperini spaventa Inter e Napoli per i bookmakers. Juventus e Milan (quasi out)

Atalanta stende la Roma. Dea da scudetto: sfida a Inter e Napoli

La vittoria all'Olimpico contro la Roma (0-2 firmato da De Roon e Zaniolo) lancia ancora più in alto l'Atalanta di Gasperini: seconda a 31 punti in 14 partite, meno 1 dal Napoli e +3 sull'Inter che deve recuperare il match sospeso al 17° della ripresa contro la Fiorentina (viola a pari con i nerazzurri anche in classifica e con loro anche la Lazio, ma con un match in più). La classifica di serie A sembra spaccarsi, Juventus e Milan sono lontane, i bianconeri sesti a quota 26 e i rossoneri settimi a 22 (e la sfida di Bologna che verrà recuperata nel 2025). Lotta a 3 per lo scudetto? Forse, a 24 giornate dalla fine, è presto per dare sentenze definitive (Atalanta-Milan sarà un crocevia importante per entrambe venerdì 6 dicembre), ma di sicuro i bookmakers sembrano avere le idee molto chiare e delineano una lotta a 3 per il titolo.

Inter, Napoli e Atalanta, le quote scudetto. Juventus e Milan lontane

Secondo Snai, Inter favorita a 2,25 davanti al Napoli pagato 3 contro 1 e l'Atalanta che entra in scia a 4. Le altre sono lontane: un lumicino di speranza viene ancora dato alla Juventus (a 12), mentre il Milan campione d'Italia pare una eventualità improbabile (25 volte la posta in palio). Scarissima fiducia anche alla Fiorentina, malgrado l'ottima classifica: i viola di Palladino sono a 33. Lazio staccatissima a 50.

Dall'Italia all'Inghilterra, cosa dice William Hill? Lo scudetto numero 21 dell'Inter viene pagato 2 contro 1, Napoli tricolore a due anni di distanza dal titolo vinto con Spalletti in panchina a 3,25, mentre la storica impresa dell'Atalanta di Gasperini è a 5. Anche per i bookie d'oltremanica difficilmente si uscirà da questo trio di squadre per individuare la vincente della serie A 2024/2025: Juventus a 13, Milan-Lazio a 19 (meglio dunque rispetto a Snai), mentre la Fiorentina è a 34 contro 1.