Aus Open, Djokovic gioca al primo turno nonostante le incertezze sul visto

Australian Open, Novak Djokovic giocherà al primo turno nonostante l'incertezza sul visto

Novak Djokovic giocherà al primo turno degli Australian Open di tennis nonostante l'incertezza sul visto. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato che il governo non ha ancora deciso se annullare il permesso di ingresso del tennista serbo. La precedente dichiarazione del ministro dell'Immigrazione Alex Hawke secondo cui sta valutando se annullare il visto "non è cambiata", ha detto Morrison. Intanto il tennista serbo numero uno al mondo è stato incluso nel sorteggio del torneo, anche se pesa ancora il clima di incertezza sulla possibile espulsione.

Djokovic è arrivato in Australia il 5 gennaio con l'esenzione medica per non essere stato vaccinato. Da qui la battaglia legale. Il fuoriclasse del tennis nelle scorse ore ha ammesso di aver commesso degli "errori", oltre alle false dichiarazioni sui suoi viaggi, un'intervista con relativo shooting da positivo, e la partecipazione a eventi durante l'attesa dell'esito del tampone molecolare.

LEGGI ANCHE