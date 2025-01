Australian Open 2025, Sinner si sente male in campo, poi batte Rune. "Quando sono tornato in campo..."

Australian Open 2025, Sinner batte Rune e il malessere

Jannik Sinner ha battuto Holger Rune (n.13 ATP) agli ottavi di finale degli Australian Open in 4 set (6-3 3-6 6-3 6-2) nel caldo di Melbourne. Il numero uno del tennis mondiale è stato più forte di tutto: ha messo ko un avversario molto insidioso (con cui era 2-2 nei confronti diretti) e sconfitto un malessere che lo ha colpito tra il secondo e il terzo set portandolo a chiedere un medical time-out dopo il quinto game del terzo parziale: si è seduto e gli è stata misurata la pressione, poi è rientrato negli spogliatoi ed è rientrato in campo dopo poco più di 10 minuti. A quel punto ha ripreso a giocare, tra gli applausi della Rod Laver Arena.

Australian Open, Sinner sul malessere: “Non avevo fatto il riscaldamento. Parlare col dottore mi ha aiutato molto”

Al termine del match vinto contro Holger Rune, Jannik Sinner ha spiegato: “È stata una partita durissima. Nella mia testa sapevo che Rune aveva giocato anche altre partite lunghe prima di questa, quindi ho cercato di stare lì mentalmente, provando a restare attaccato ai miei turni di battuta e a vedere che cosa poteva succedere in quelli di risposta. Il tifo oggi ha significato tantissimo per me, ho avuto davvero bisogno di voi: il 90% di questa vittoria è vostro, per il 10% ho cercato di rendervi felice".

Sul malessere che lo ha colpito: "Questa mattina è stata molto strana, non ho neanche fatto il riscaldamento. Ho cercato di scendere in campo al meglio possibile dal punto di vista fisico, ma sapevo che avrei dovuto faticare. Devo dire che a livello di gioco ho giocato bene, ho servito bene e anche i colpi mi hanno dato fiducia. Fuori dal campo io e il dottore abbiamo parlato un po’, mi ha aiutato. Il torneo ha un’organizzazione fantastica, si prendono cura dei giocatori in maniera eccezionale”

Australian Open 2025, Sinner: “Dopo la pausa mi sentivo un po’ meglio quando sono tornato in campo, la mia faccia aveva un aspetto migliore"

Poi Jannik Sinner in conferenza stampa ha spiegato di aver avuto le vertigini, ma in termini di infortuni nulla. “Si, ma non ho molta voglia di parlare di come mi sono sentito oggi. Non stavo bene e credo si sia visto che fisicamente ho fatto fatica. Sapevo che oggi sarebbe stata davvero difficile. Giocavo contro un giocatore ostico e in più, giocavo un po’ contro me stesso. Sapevo che sarebbe andata così e ho cercato di mettercela tutta per tenere duro. Credo di avercela fatta e sono felice di essere nel prossimo turno”. L’attenzione dei medici ha fatto la differenza? “Si, avevo già parlato con il dottore prima di scendere in campo. Ha fatto un controllo generale e un pochino mi ha aiutato. Dopo la pausa mi sentivo un po’ meglio quando sono tornato in campo, la mia faccia aveva un aspetto migliore e il colore era ritornato più normale. Quindi sicuramente mi hanno aiutato. Sai le condizioni sono impegnative, ieri faceva molto caldo, oggi di nuovo. Tutti i giocatori fanno fatica, se in più non sei totalmente in salute è ancora più difficile”.

Sonego ai quarti degli Australian Open 2025: Tien battuto in quattro set

Lorenzo Sonego conquista i quarti di finale di uno Slam per la prima volta in carriera. Il tennista torinese - dopo la grande vittoria contro il baby fenomeno Joao Fonseca al secondo turno - ha battuto in quattro set il giovane talento americano Learner Tien: 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Sonego attende ai quarti Ben Shelton che ha sconfitto Gael Monflis (ritiratosi quando era sotto di 2 set a 1 e di un break nel quarto. Iin caso di vittoria possibile semifinale con Sinner. L'azzurro è sicuro di essere rientrato tra i top-40 del tanking Atp.

"È incredibile, sono emozionato - ha spiegato Lorenzo Sonego - È stata una partita difficile nonostante i problemi di Tien, ma sono felice di aver raggiunto i quarti di finale Slam per la prima volta. Essere qui è speciale. Questa settimana ho giocato bene e ho provato a godermi ogni momento in campo".