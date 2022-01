Australian Open, Sinner vola ai quarti. Battuto De Minaur, sfiderà Tsitsipas

Australian Open, Jannik Sinner vola per la prima volta ai quarti, battuto De Minaur

Jannik Sinner approda per la prima volta in carriera ai quarti di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022. In tre set, il tennista altoatesino ha sconfitto l'idolo di casa Alex De Minaur (7-6 al tie break 6-3 6-4) in poco più di due ore e mezza.

Tennis, ai quarti degli Aus Open Sinner sfiderà Tsitspipas

Sarà Stefanos Tsitsipas l'avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il greco, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, supera al 5° set lo statunitense Taylor Fritz, numero 22 Atp e 20 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 26 minuti.