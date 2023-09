Barcellona choc, El Mundo: potrebbe scomparire per i guai giudiziari

Barcellona potrebbe scomparire, sotterrato dai guai giudiziari per El Mundo

Il Barcellona potrebbe scomparire, sotterrato dai guai giudiziari? Lo sostiene il Mundo, che riepiloga in un lungo pezzo tutta la vicenda Negreira, “se dovesse essere confermata una condanna per il reato di corruzione, il Barça, in quanto persona giuridica, dovrebbe essere punito con una multa compresa tra il triplo e cinque volte il profitto ottenuto, che dovrebbe essere calcolata sui profitti realizzati nei titoli conseguiti nei 18 anni di competizioni presumibilmente adulterate”.

Inoltre per il Mundo – “potrebbero chiedere la chiusura dei locali, dello stadio, la sospensione dell’attività, l’interdizione dalle competizioni e addirittura lo scioglimento“.

“A livello sportivo, l’Uefa attende di sapere come si concluderà l’inchiesta giudiziaria, per poi decidere di sospendere i Barça dalle sue competizioni”.

Il Barcellona indagato per corruzione per il caso Negreira

Il Barcellona nelle scorse ore è stato ufficialmente indagato per corruzione. Il giudice istruttore Joaquín Aguirre ha emesso un'ordinanza in cui contesta al club blaugrana – così come al resto degli indagati, tra cui gli ex presidenti Sandro Rosell e Josep María Bartomeu – il reato penale per lo scandalo nato dai pagamenti a José María Enríquez Negreira, ex arbitro e vicepresidente del Comitato arbitrale della Federcalcio spagnola dal 1994 al 2018. A marzo i pubblici ministeri hanno accusato formalmente il Barcellona di corruzione nello sport, gestione fraudolenta e falsificazione di documenti commerciali per i 7,3 milioni di euro che sarebbero stati versati dalla società catalana a Negreira 7,3 milioni dal 2001 al 2018. Il Barça ha negato ogni illecito o conflitto di interessi, sottolineando aver di pagato per i rapporti tecnici sugli arbitri ma di non aver mai cercato di influenzare le loro decisioni durante le partite.