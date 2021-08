Borja Valero dalla Serie A alla Promozione: gioca nel Centro Storico Lebowski

Dalla Serie A alla Promozione. Dopo la fine del suo contratto con la Fiorentina, Borja Valero ha scelto di giocare nel Centro Storico Lebowski, una squadra davvero particolare

"Mi riconosco nei valori portati avanti da questi ragazzi, ero convinto di giocare un'altra stagione nella Fiorentina, avrei potuto dare una mano. Non certo per soldi o chissà cosa".

"Ho dato la mia disponibilità a giocare per il Lebowski, con un'unica condizione: avranno la priorità i miei impegni con DAZN, quando dovrò commentare le partite. Ho preso questa decisione non per giocare bensì per dare visibilità al lavoro di ragazzi che ci mettono il cuore": così Borja Valero ha spiegato la sua decisione di scendere dalla Serie A alla Promozione.

Lo spagnolo, soprannominato “Il Sindaco” quando vestiva la maglia viola, a 36 anni ha fatto una vera e propria scelta di vita, puntando su una squadra fondata sull’azionariato popolare, molto attiva nel sociale e che porta alta la bandiera del calcio “romantico”.

Sulle gradinate della tribuna del campo di Tavarnuzze, alle porte di Firenze, Borja Valero si è unito alla curva intitolata a Moana Pozzi per cantare insieme ai tifosi… che sono anche i proprietari del suo nuovo club. Ne è uscito un video goliardico che dice molto dello spirito della nuova squadra di Borja Valero.