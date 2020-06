Brescia, Balotelli-Cellino: scontro totale, la questione finisce in Tribunale

Balotelli-Cellino: è scontro totale e la questione finisce in Tribunale. Il Brescia contesta a Balotelli un atteggiamento non irreprensibile durante il periodo di lockdown, accusandolo di non aver seguito la tabella di lavoro inviata on-line dai preparatori atletici, costringendo il giocatore negli ultimi giorni a seguire un programma personalizzato per ritrovare la condizione fisica migliore e venendo così escluso dal lavoro col resto dei compagni. E poi c'è quell'assenza durante la seduta del 26 maggio scorso che la società, contrariamente a quanto riferito da Balotelli, giudica ingiustificata. Mario intanto ha inviato una lettera nella giornata di domenica per ottenere il reintegro in squadra - rappresentato dall'avvocato Grassani -, pronto a ricorrere in Tribunale per ottenere lo scioglimento unilaterale del contratto. Contratto che sarebbe stato automaticamente sciolto in caso di retrocessione del Brescia in Serie B al termine del campionato e prolungato di altri due anni in caso di salvezza. Ma da tempo il giocatore viene considerato fuori dal progetto e la vicenda rischia di ridursi a una mera questione economica. Con una richiesta di indennizzo di circa 400.000 euro che sarebbe stata avanzata da Balotelli e dal suo entourage.