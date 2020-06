Sport

Martedì, 9 giugno 2020 - 10:54:00 Brescia: Balotelli va all'allenamento, ma non lo fanno entrare Brescia: Balotelli va all'allenamento, ma non lo fanno entrare e torna a casa. Poi dice ai giornalisti: "Adesso dite che non voglio allenarmi..."

Dal profilo Instagram di Mario Balotelli Brescia: Balotelli va all'allenamento, ma non lo fanno entrare Si è presentato venti minuti prima delle 9 al centro sportivo di Torbole Casaglia e dopo un breve conciliabolo con un dipendente della società è tornato a casa. Continua lo scontro tra Mario Balotelli e il Brescia. Il presidente Cellino non consente all’attaccante di riprendere ad allenarsi. Mario, lasciando il centro sportivo, si sarebbe lasciato andare anche a una frase ironica con i giornalisti presenti: "Adesso dite che non voglio allenarmi...". Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenza. Dopo il certificato medico per gastroenterite (che scadrebbe proprio martedì), il ricorso del club per risolvere unilateralmente il contratto e ora la negazione della struttura per allenarsi. E adesso che succederà?