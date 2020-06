Brescia, notificato il diritto di recesso dal contratto a Balotelli

La salvezza è molto lontana nonostante il club lombardo sia ancora in corsa, ma intanto il presidente Massimo Cellino vuole chiudere il prima possibile la questione sulla rescissione del contratto di Mario Balotelli. Il club lombardo ha infatti notificato all'attaccante il diritto di recedere dall'accordo in essere in caso di retrocessione. In origine la scadenza era prevista il 30 giugno, come ogni contratto, ma la pandemia ha spostato in là le date di fine campionato. Cellino non vuole concedere eventuali appigli burocratici alla controparte: le strade tra Brescia e Balotelli sono destinate a dividersi, ma se vuole Supermario può farlo già da ora.