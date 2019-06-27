Buffon e Ilaria DʼAmico passione in barca. Aspettando il ritorno alla Juventus

L’amore tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico è sempre alle stelle. Sono passati cinque anni circa da quando iniziò la loro relazione e la coppia (che ha anche avto un figlio) è più affiatata che mai. I paparazzi di Chi li hanno fotografati in barca al largo dell’Isola d’Elba. La conduttrice Sky sfoggia costumi neri interi e bikini che mostrano il suo fisico sempre spettacolare.

E anche il portiere è in formissima: reduce dalla stagione al Paris Saint Germain, Buffon nei prossimi giorni potrebbe tornare nella sua amata Juventus a un anno dall’addio. Gigi è atteso dal ruolo di vice Szczesny, ma non solo. Il club bianconero sa che lui può essere un uomo spogliatoio fondamentale (insieme a Chiellini e Bonucci) nella nuova era targata Sarri che sta per partire. E poi non dimentichiamo un dettaglio di grande importanza: Buffon ha 640 presenze in serie A ed è al secondo posto all time dietro a Paolo Maldini che ne ha totalizzate 647. Il record dello storico capitano milanista il prossimo anno potrebbe essere battuto da Highlander Gigi…