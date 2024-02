Buffon: "Mi sono comprato il diploma a 18 anni, un errore"

Gianluigi Buffon portiere campione del mondo 2006, oggi capo delegazione azzurro, ha raccontato un errore commesso quando aveva 18 anni. "Di errori ne ho fatti parecchi, soprattutto quando ero giovane. Quello di cui vado meno orgoglioso di essermi comprato a 18 anni il diploma, non lo rifarei perché c'è una nota di scorrettezza e scorciatoia e io non sono mai stato uno da scorciatoie", ha spiegato durante una lunga intervista nel corso della manifestazione 'Campioni sotto le stelle' a Biella.

Sulla Champions League, unico grande trofeo che non è riuscito a vincere in una carriera straordinaria, dice: "Non è mai stata una ferita per me, per me è stata lo stimolo per battermi ogni anno per qualcosa di estremamente grande. Se poi devo fare un discorso generale che tocchi il mondo Juve, compagni e dirigenti, mi è dispiaciuto tanto per loro e per i tifosi che da trent'anni più o meno anelano a questa coppa. Per me, giocare in Champions la gioia era già quello, vincerla sarebbe stato la chiusura di un cerchio ma non mi interessa".