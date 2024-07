Calafiori, niente Juventus: va in Premier League. E la fidanzanta incanta: foto da sirena

Calciomercato, Calafiori-Arsenal: super offerta al Bologna

L'ipotesi Juventus sfuma ora dopo ora, l'approdo in Premier League è sempre più concreto: Riccardo Calafiori è a un passo dall'addio al Bologna e alla Serie A. Il difensore, reduce da un ottimo europeo con la maglia dell'Italia (che fa seguito a una grande stagione con i rossoblu), si avvicina alla Londra 'Gunners': destinazione Arsenal. Il club inglese ha presentato un'offerta da 47 milioni, molto vicina al prezzo fissato dalla società felsinea (attorno a quota 50, con il 40% della vendita che andrà al Basilea da cui era arrivato all'ombra delle Due Torri un anno fa per 4 mln). Sulle tracce di Calafiori ci sono anche altri top club come Psg e Chelsea, ma salvo rilanci dell'ultima ora, la sensazione è che l'Arsenal potrebbe chiudere l'operazione già nei prossimi giorni.

Calfiori-Arsenal e Kiwior-Juventus, l'intreccio di calciomercato

"Calafiori proveremo a tenerlo. Se dovessero arrivare richieste importanti ci dovremo pensare, non dico che lo daremo perché il presidente si è esposto dicendo che vuole tenere tutta la squadra, ma sicuramente delle valutazioni le faremo", aveva detto qualche giorno fa il responsabile dell'area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori. Ma il pressing Gunners sembra ormai vicino ad andare a segno. E l'arrivo del difensore italiano all'Arsenal potrebbe aprire alla cessione del centrale polacco Jakub Kiwior: sull'ex Spezia (nella stagione con Thiago Motta in panchina) c'è l'interesse proprio della Juventus (oltreché quello più velato del Milan).

Riccardo Calafiori re del calciomercato, la fidanzata Benedetta star social: foto da sirena

Se Riccardo Calafiori ha fatto innamorare tanti tifosi calcistici (molti addetti ai lavori vedono in lui il nuovo Nesta), la fidanzata del difensore incanta sui social. Benedetta Boeme nelle scorse ore ha postato una foto in bianco e nero con posa da sirene. Uno scatto elegante e raffinato che ha ricevuto tantissimi like e commenti d'amore da parte dei followers.