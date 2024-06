Calafiori, nuovo Nesta di Italia-Bologna e re del calciomercato: Juventus lontana, attenti al Manchester City

Riccardo Calafiori, nuovo Nesta dell'Italia a Euro 2024 e del Bologna. Che rimpianto per la Roma

Solo un anno fa Riccardo Calafiori veniva acquistato nelle ultime ore del calciomercato dal Bologna per 4 milioni di euro più bonus al Basilea - che a sua volta lo aveva preso nel 2022 per soli 1,5 milioni di euro (e il 40% di una futura rivendita) dalla Roma (lui romano e cresciuto nel settore giovanile giallorosso dove arrivò quando aveva appena 8 anni). E sono tanti i tifosi della squadra capitolina che oggi rimpiangono quella cessione.

Un colpo di qualità quello del Bologna, uno dei tanti in carriera, firmato da Giovanni Sartori. Acquisto che però era passato quasi inosservato tra mille e mille trattative, voci, indiscrezioni di quelle ore, per un giocatore che teoricamente sembra destino ad andare a occupare la fascia sinistra (come terzino) e che invece, dopo l'infortunio di Jhon Lucumí, è stato utilizzato da Thiago Motta con continuità come difensore centrale (ruolo che aveva già provato con il Basilea). Con risultati straordinari. Da lì inizia una scalata che porta l'ex promessa nel vivaio della Roma (la cui crescita venne frenata dalla rottura dei legamenti nel 2018: un anno di stop) sino alla convocazione per gli Europei da parte di Luciano Spalletti.

E, complice anche l'indisponibilità dell'interista Francesco Acerbi (forfait alla vigilia della manifestazione), ecco la promozione a titolare con tre gare in crescendo. Ottimo contro l'Albania (malgrado l'errore nel finale, con Donnarumma che ha salvato il gol), bene anche la Spagna nonostante lo sfortunato autogol, superbo nell'1-1 di Italia-Croazia, dove ha sciorinato una prestazione di personalità dietro e anche in fase di costruzione. Ciliegina sulla torta, l'iniziativa personale con cui ha spaccato la difesa croata, spianando la strada a Mattia Zaccagni per il gol 'alla Del Piero' che ha consegnato la qualificazione agli azzurri (ottavi di finale sabato 29 giugno contro la Svizzera a Berlino, in caso di passaggio del turno forse l'Inghilterra ai quarti).

Calafiori salta Italia-Svizzera per squalifica, chi al suo posto?

L'unico neo per lui e per l'Italia sarà la sua assenza: l'ammonizione nel match contro Modric e compagni costerà a Riccardo Calafiori la squalifica. Chi al suo posto? Il favorito sembra Alessandro Buongiorno, gioiello del Torino di Urbano Cairo (Gianluca Mancini, centrale della Roma l'alternativa, più difficile pensare all'impiego dello juventino Gatti). Ma Spalletti avrà ancora qualche giorno per pensare alla soluzione migliore.

Riccardo Calafiori, stella dell'Italia e re del calciomercato: Juventus si allontana. Due big sulla stella del Bologna

Intanto Bologna si gode il nuovo golden boy del calcio italiano che potrebbe diventare anche re del calciomercato estivo. Da settimane girano le voci sull'interessa della nuova Juventus targata Thiago Motta. Ma attenzione, perché strapparlo alla società di Joey Saputo sarà tutt'altro che semplice (a maggior ragione se dovesse partire Joshua Zirkzee, anche se su questo fronte è tutto fermo con Milan-Manchester United alla finestra).

Anche perchè, il valore di mercato del 22enne Riccardo Calafiori sta crescendo. Il club felsineo lo valuta almeno 40 milioni di euro (non va dimenticato che poco meno della metà di un eventuale incasso andrà nelle casse del Basilea) e la valutazione sembra destinata a salire. Il Bayern Monaco ha chiesto informazioni, il Manchester City di Guardiola lo sta seguendo. Dopo Euro 2024, potrebbe essere un'estate caldissima per il difensore azzurro che ormai molti considerano l'erede di Alessandro Nesta...