Zaccagni tra Del Piero-Baggio: stile Pinturicchio, ma "Gol del Destino" come Roby a...

Croazia-Italia nel segno di Zaccagni con la magia 'alla Del Piero'

Tiro a giro sotto l'incrocio dei pali: un marchio di fabbrica per Alex Del Piero, riprodotto nel migliore dei modi da Mattia Zaccagni a pochi secondi dalla fine di Italia-Croazia a Euro 2024. Pinturicchio ne ha segnati tantissimi di gol così.





Zaccagni e Del Piero 'eroi' dell'Italia in Germania con i 'gol a giro'

Analogie. Una rete praticamente identica con la maglia della nazionale fu siglata da Del Piero proprio in Germania. Corsi e ricorsi storici. Anche in quel caso quando l'arbitro stava per mettersi il fischietto in bocca per mandare tutti negli spogliatoi. Era la semifinale del Mondiale 2006 vinta 2-0 dagli azzurri contro i padroni di casa: quello del fuoriclasse juventino fu il punto esclamativo sul trionfo italiano, dopo il gancio al mento sferrato da Fabio Grosso alla nazionale allenata da Jurgen Klinsmann pochi minuti prima.



Del Piero segna il gol del 2-0 contro la Germania in semifinale del mondiale 2006

Zaccagni contro la Croazia, come Roby Baggio in quell'Italia-Nigeria a Usa '94

Il gol di Zaccagni però fa venire alla mente anche una prodezza di Roberto Baggio entrata nella storia del calcio italiano. Molto diversa l'esecuzione (rasoterra preciso all'angolino quello dell'ex Pallone d'Oro) ma peso specifico quasi identico.

Era l'89° minuto di Italia-Nigeria, ottavi di finale del Mondiale di Usa '94 e la squadra allenata da Arrigo Sacchi stava soccombendo 1-0 senza dare la sensazione di potersi ribellare al suo destino. Eliminazione quasi certa sino al miracolo di Baggio che portò la partita sull'1-1, poi vinta 2-1 ai supplementari con rigore decisivo dello stesso Roby.

Una svolta del destino, con l'Italia poi vincente ai quarti con la Spagna (sempre nel segno di Baggio, Roby e Dino) e in semifinale contro la Bulgaria di Stoichkov (ancora il Divin Codino protagonista con la doppietta che fissò il punteggio su.l 2-0) e fermata solo dal Brasile di Romario e Bebeto nella maledetta finale persa ai rigori nel caldo torrido di Pasadena.



Roberto Baggio segna il gol del pareggio contro la Nigeria a Usa '94



Comunque una cavalcata vincente. Chissà che il gol di Mattia Zaccagni con la Croazia non ne porti una ancora più bella per gli azzurri di Luciano Spalletti. Certo, sulla strada dell'Italia ci sarà una Svizzera ostica agli ottavi (la squadra rossocrociata è arrivata a un passo dal vincere il girone contro la Germania) e poi eventualmente Inghilterra (oppure Olanda, ma è improbabile) e, nel caso, la Francia di Mbappè in semifinale. Un cammino tortuoso e in salita: il pronostico non è dalla parte dell'Italia. Però il calcio a volte regala sogni e magie quando meno te l'aspetti.

