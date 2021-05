Calcio, la FIGC apre un'indagine sui rimborsi spese degli arbitri

Sembrano esserci irregolarità nei rimborsi spese nel settore arbitrale del mondo del calcio. E' per questo motivo che la Procura federale della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha aperto un'indagine per accertamenti che terminerà presumibilmente nei prossimi giorni. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) si è subito espressa a riguardo: "In attuazione dell'obiettivo della massima trasparenza associativa e come già comunicato su questo sito nei giorni scorsi, la nuova governance dell'AIA ha avviato audit interni amministrativi e contabili sulla conformità dei rimborsi-spese erogati per attività tecniche ed associative. All'esito di tali controlli, riscontrate delle incongruenze contabili nella compilazione dei rimborsi spese redatti di alcuni associati, la Presidenza dell'AIA ha inviato tutta la relativa documentazione alla Procura Federale della FIGC in data 21 aprile scorso. Nelle more della conclusione delle indagini federali, tutti gli associati coinvolti nella vicenda sono stati sospesi dall'attività tecnica in via cautelare".