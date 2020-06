Calcio: se un giocatore è positivo, la squadra non deve andare in quarantena

Stop alla quarantena per l'intera squadra in caso di positività al coronavirus di un giocatore o di membri dello staff. È la modifica chiesta dalla Figc accolta dal Comitato tecnico-scientifico. Secondo le nuove disposizioni in caso di positività al Covid infatti a essere posto in isolamento sarà solo il giocatore positivo mentre il resto del gruppo sarà sottoposto a tampone per accertare se ci sono altri contagi.

La modifica alla quarantena dà maggiori garanzie alle squadre di non fermarsi permettendo al campionato di proseguire. Il Comitato tecnico-scientifico della Protezione civile ha invitato i giocatori al "rigoroso rispetto" delle norme di prevenzione per ridurre al minimo il rischio contagio.

La novità introdotta sulla quarantena arriva a poche ore dalla ripresa del calcio giocato con la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Milan in programma stasera allo Stadium di Torino. La quarantena individuale di un eventuale giocatore o membro dello staff risultato positivo, e non più quello dell'intera squadra, rende di fatto il protocollo uguale a quello adottato in Bundesliga.