Icardi, Kane e non solo: tanti nomi, le big d'Europa fanno già sul serio

Di Lorenzo Pastuglia (@pastu_jami22)

Nel momento più triste degli ultimi anni per il calcio mondiale, con i campionati messi in stand-by causa coronavirus, si inizia già a ragionare in ottica calciomercato. Tanti sono i big che potrebbero cambiare maglia alla fine della stagione. Mauro Icardi, Neymar, Cavani, Kane: sono solo alcuni dei nomi che stanno facendo gola a molte big d'Europa che hanno bisogno di rinforzarsi e sono pronte a spendere qualche soldino in più nonostante le inevitabili entrate inferiori di questa stagione. In casa Inter il nome più caldo di tutti è quello di Lautaro Martinez. L'argentino ha compiuto il salto di qualità che staff, dirigenza e tifosi nerazzurri speravano all'inizio della stagione dopo l'addio di Icardi: 16 gol e 4 assist tra campionato, Coppa Italia e Champions League non sono niente male e potrebbero aumentare ancora di più se si tornasse a giocare. Numeri che hanno attirato l'interesse di Barcellona e City. I catalani stanno facendo di tutto per prenderlo, proponendo anche l'ex Coutinho e il tanto inseguito Vidal come pedine di scambio per abbassare la richiesta nerazzurra di 112 milioni di euro. Ma El Toro è innamorato di Milano e convinto che il progetto interista diventi più allettante che mai, mentre il presidente nerazzurro Steven Zhang e il resto della dirigenza non sono disposti ad accettare contropartite, chiedendo solo cash per il suo trasferimento. Le parole di Javier Zanetti, giovedì pomeriggio, non sono però risultate del tutto convinceti: "Lautaro? Spero resti", ha detto l'ex capitano e attuale vicepresidente a Sky Sport.

Kane in azione nella scorsa finale di Champions League persa contro il Liverpool (LaPresse)

Wanda ha nostalgie nerazzurre: Icardi tra Inter e Juve?

Intanto, nelle ultime ore, Wanda Nara ha lanciato segnali non troppo velati all'Inter sul suo profilo Instagram, nel quale sono apparse alcune stories di suo marito e assistito Icardi con fascia di capitano e maglia nerazzurra: la prima con Maurito esultante dopo un gol, l'altra scattata dai due a bordocampo dopo l'ultima partita della scorsa stagione contro l'Empoli, pochi mesi prima dell'approdo della punta al Paris Saint-Germain. La nostalgia di casa è tanta e la coppia adora Milano, tanto che Wanda ancora ci vive con i figli. Chissà. Altrimenti, un'altra possibilità per rimanere vicino al capoluogo lombardo, secondo Tuttosport, potrebbe essere quella di Torino, sponda Juventus. La coppia Pavel Nedved e Fabio Paratici, si sa, hanno già scaricato Gonzalo Higuain l'anno scorso, cedendolo al Milan insieme a Mattia Caldara nell'affare che ha riportato in bianconero Leonardo Bonucci. E anche quest'anno, come in rossonero (e al Chelsea poi), l'argentino non ha convinto appieno con solo 8 gol e 8 assist in 34 match, partendo spesso dalla panchina complice anche il ritorno ai fasti di un tempo del connazionale Paulo Dybala. Solo Maurizio Sarri e un finale migliore di stagione possono permettergli di restare, altrimenti si farà sul serio con Icardi o Kane per completare un reparto offensivo già stellare (oltre alla Joya e al Pipita, ci sono anche Ronaldo, Douglas Costa e Bernardeschi). Il Tottenham, però, ha sparato molto grosso per la punta della Nazionale inglese: 225 milioni. Troppi. E addirittura gli Spurs starebbero pensando di rinnovare il contratto all'Uragano oltre il 2024, proponendo un aumento dell'ingaggio che a oggi tocca quota 12 milioni.

Neymar esulta dopo un gol al Monaco, sullo sfondo Mauro Icardi: entrambi al centro del mercato (LaPresse)

Psg, altri due nomi appetitosi

E non solo Icardi, perché in casa Psg sono altri due i nomi che fanno appetito alle big d'Europa e potrebbero lasciare Parigi a fine stagione. Che Neymar voglia andarsene non è più una notizia, e l'anno scorso si è parlato tanto di un suo ritorno al Barcellona o dell'ipotesi Real Madrid, prima delle trattative saltate e delle scuse pubbliche nei confronti del club francese e dei suoi tifosi. Intanto, l'attaccante brasiliano si sta godendo la quarantena nella sua villa superlusso di Mangaratiba, a Rio de Janeiro. In estate si riparlerà sicuramente del Barça, come confermano i media spagnoli, anche se i tifosi catalani preferirebbero l'acquisto di Lautaro. Per convincere il Psg, la dirigenza azulgrana offrirebbe Antoine Griezmann e nonostante le parole di frenata del presidente Josep Maria Bartomeu, "la prossima estate soprattutto scambi e pochi soldi", c'è chi dice che farà di tutto per prendere entrambi. Altro possibile esubero parigino potrebbe essere Edinson Cavani, e nelle ultime ore sono iniziate a circolare forti le voci di un suo ritorno al Napoli, club dove El Matador è esploso dopo i primi tempi a Palermo. Secondo quanto riportato ancora da Tuttosport, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a offrirgli un triennale da 7 milioni netti all'anno più un premio di altri 7 alla firma, nonostante l’età non più verdissima del giocatore (classe 1987). L'alternativa appetitosa resta Ciro Immobile, ma molto difficile, dato che la Lazio chiede 80 milioni.

Cavani ai tempi del Napoli esulta dopo un gol al Siena (LaPresse)

Milan e Roma: Milik, Pedro e altri nomi sul tavolo

Appare quindi probabile che Arkadiusz Milik lasci Napoli alla fine di questa stagione nonostante il dirigente partenopeo Cristiano Giuntoli abbia detto a Sky come si voglia tenerlo in rosa. Pressanti sono le voci di un suo possibile arrivo al Milan al posto di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è deluso per l'allontamento di Zvonimir Boban (e per il possibile addio di Paolo Maldini), non è convinto del progetto per il prossimo anno che gli ha proposto l'ad Ivan Gazidis e sarebbe seriamente propenso per il ritiro dal calcio giocato, come ha scritto in questi giorni La Gazzetta dello Sport. I rossoneri intanto monitorano con attenzione Gianluca Scamacca, centravanti attualmente in forza all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo, e Jonathan David, talento dei belgi del Gent richiestissimo in tutta Europa. Qualche possibilità ci potrebbe essere anche per David Silva: il centrocampista, in scadenza di contratto con il Manchester City, piace molto a Gazidis e, negli Usa, a diversi club di Mls come l'Inter Miami di proprietà dell'ex rossonero David Beckham.

Scamacca in azione in Pescara-Ascoli (LaPresse)

Più a sud c'è la Roma, club in cui si continua a trattare il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin. Secondo l'AdnKronos, il rallentamento è stato causato dalle incertezze per il coronavirus. Il texano vorrebbe comprendere meglio prospettive e condizione dei conti. Anche per questo avrebbe proposto di acquistare solo il 51 per cento della società per poi valutare l’acquisto delle restanti quote a crisi superata, ma l’attuale presidente giallorosso ha rifiutato non ritenendo vantaggiosa l’offerta. La strada più probabile che verrà percorsa sarà quella della rivalutazione economica. Intanto il ds giallorosso Gianluca Petrachi ha due nomi sul taccuino: Junior Firpo e Pedro. Il primo del Barcellona, il secondo di proprietà del Chelsea. Come ha commentato ad As Roma Live la giornalista del Mundo Deportivo, molto vicina al club azulgrana, Cristina Cubero "per il primo il valore di mercato va dai 18 e 20 milioni e Paulo Fonseca (allenatore della Roma, ndr) potrebbe aiutarlo a crescere in maniera importante. La trattativa è possibile dato che il Barça vuole venderlo oltre a Rakitic e Umtiti. Più possibile il secondo, dato che è in scadenza di contratto". Un tentativo si proverà a farlo anche per il difensore del Liverpool, Dejan Lovren. Insomma, a campionati fermi i grandi club lavorano già per la stagione che verrà.