Calciomercato Milan, cessione a sorpresa: colpo in uscita, addio a un esubero

Stefano Pioli (foto Lapresse), il suo Milan sta per salutare Junior Messias pronto per il Genoa

Calciomercato Milan, Junior Messias verso il Genoa

Junior Messias è a un passo dall'addio al Milan. Da settimane si parla di una possibile cessione dell'esterno destro brasiliano, dopo gli arrivi di Samuel Chukwueze (futuro titolare nel ruolo) e di Christian Pulisic (più jolly d'attacco). Senza dimenticare che in rossonero, salvo offerte importanti, resterà anche Alexis Saelemaekers. La sorpresa è che l'ex Crotone non andrà né in Turchia, né al Torino.

E' il Genoa la squadra vicina Junior Messias. Il Grifone ha superato il Toro, che era interessato al giocatore, definendo quasi del tutto l'operazione. Mancano da definire dettagli e formula della cessione anche se si ragiona sul prestito con obbligo di riscatto (anche se il giocatore tecnicamente è in scadenza nel 2024): il brasiliano domani sarà a Genova per le visite mediche.

La scorsa stagione con la maglia del Milan ha visto Messias collezionare 36 presenze con 6 gol e 2 assist.

