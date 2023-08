Maignan choc, Calciomercato: 2 top club sul portiere del Milan. E Donnarumma..

Bayern Monaco a caccia di portieri: sogno Maignan del Milan

Il Bayern Monaco dopo aver ceduto Sommer all'Inter e con Manuel Neuer ancora infortunato (rischia di tornare nel 2024 dopo l'incidente con gli sci di dicembre) starebbe valutando la possibilità di fare un acquisto pesante nel ruolo di portiere. I bavaresi hanno due nomi sul taccuino uno è Diogo Costa del Porto, l'altro è Mike Maignan del Milan. Va detto che è altamente improbabile pensare a una cessione del portiere francese da parte del club rossonero a pochi giorni dall'inizio della stagione. Servirebbe un'offerta davvero più che indecente.

Real Madrid, crack Courtois: i blancos a caccia di un portiere. Juve-Donnarumma se parte Szczesny

Attenti poi alla variabile Real Madrid nel mercato portieri. Thibaut Courtois ha lasciato in lacrime la seduta d'allenamento e dopo gli esami effettuati "gli è stata diagnosticata una lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni". Sarà una lunga assenza dai campi da gioco per il portiere francese (in pratica gran parte della stagione) e i blancos cercheranno un innesto da affiancare ad Andrij Lunin, portiere classe 1999 della nazionale Ucraina che l'anno scorso ha giocato soltanto due partite. Ecco perchè Maignan può essere una soluzione (costosissima) al problema per Florentino Perez, così come Wojciech Szczesny (altro nome accostato al Bayern Monaco di recente...). Il poriere della Juventus è certamente un obiettivo più semplice e potrebbe permettere ai bianconeri di andare su Gigio Donnarumma.

Altri nomi? Occasione David De Gea: il 32enne spagnolo è svincolato dopo l'addio al Manchester United. C'è poi Anatolij Trubin dello Shakthar (a un anno dalla scadenza: è un accordo con l'Inter, ma se irrompesse il Real Madrid...),. Senza dimenticare Keylor Navas, che ha giocato con i blancos dal 2014 al 2019 ed era andato via proprio perché aveva perso il posto a favore del giovane Courtois.