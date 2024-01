Calciomercato, Monza: Galliani piazza i due colpi. Che regali a Palladino

Calciomercato Monza, Galliani prende Popovic dal Napoli

Matija Popovic è un giocatore del Monza fino a giugno, poi passerà al Napoli. Il talento serbo, ex Partizan Belgrado a inizio gennaio sembrava sul punto di passare al Milan. Poi la rottura delle trattative tra i suoi agenti e il club rossonero, lo sguardo della Juventus e quindi l'interesse del Napoli che lo accoglierà a luglio. Inizialmente sembrava che i suoi primi sei mesi in serie A li avrebbe trascorsi con la maglia del Frosinone, poi la fumata bianca con il Monza.

"Matija Popovic è un nuovo giocatore del Monza. Il giovane attaccante ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024 - comunica il Monza - Nato l’8 gennaio 2006 in Germania, ad Altotting, ma di nazionalità serba, cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado. Con la formazione Under 17 del Club serbo segna 21 gol in 25 partite nella stagione 2022/23. Dotato di grande tecnica e di un fisico imponente, Popovic si mette in luce anche nell’ultimo Europeo Under 17 con la nazionale serba, con cui ha collezionato fin qui 10 presenze".

Calciomercato Monza, Zerbin in prestito dal Napoli

Alessio Zerbin (autore della doppietta da record in Superocoppa contro la Fiorentina con titolo di MVP) lascia il Napoli per approdare in prestito al Monza. Il club brianzolo con un nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha ufficiliazzato la trattativa. "Alessio Zerbin è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Nato a Novara il 3 marzo 1999, si forma nel Settore Giovanile dell’Inter dove rimane per sei anni. Nel gennaio 2017 viene acquistato dal Napoli, con cui si mette in luce nella Primavera. L’esordio tra i professionisti avviene nella stagione 2018-19 con la maglia della Viterbese, dove vince subito la Coppa Italia di Serie C. Dopo le esperienze con Cesena e Pro Vercelli, nell’estate 2021 si trasferisce in prestito al Frosinone, per la sua prima brillante esperienza in Serie B. Con 9 reti in 31 presenze è una delle rivelazioni del campionato e si guadagna il ritorno al Napoli. La stagione 2022-23 lo vede esordire in Serie A e Champions League con gli azzurri, che si laureano Campioni d’Italia a maggio. Nella semifinale della Supercoppa italiana dello scorso 18 gennaio, firma una doppietta contro la Fiorentina regalandosi i primi gol col Napoli, con cui gioca anche la finale da titolare. Esterno offensivo duttile e talentuoso, vanta anche una presenza in Nazionale nella sfida di Nations League contro l’Ungheria del 7 giugno 2022. Benvenuto Alessio!".